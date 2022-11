Cooltural Fest suma de una tacada a Viva Suecia, Second y Arde Bogotá

Tres de las formaciones más destacadas y en forma del circuito del indie rock nacional, Viva Suecia, Second y Arde Bogotá, tienen en común su cuna de nacimiento en la región de Murcia… y algo más. Las tres compartirán cartel en la próxima edición de Cooltural Fest (Almería, 17, 18, 19 y 20 de agosto de 2023) tal y como se ha desvelado en una presentación especial realizada en Murcia en la sala de catas de Estrella Levante. El festival que organiza el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music ha presentado media docena de nombres propios en un divertido acto en la provincia vecina, clavando así una pica y haciendo un guiño a todo el público de la región, que a buen seguro será uno de los más numerosos de la sexta edición de Cooltural Fest, que augura un cartel de auténtico lujo.

Además de Viva Suecia, uno de los grupos más importantes de la escena en este momento tras la confirmación de su buen estado creativo en su último disco ‘El amor de la clase que sea’; Second, que hará en 2023 su gira más emocionante y emotiva dado que han anunciado su retirada después de convertirse en referente indiscutible para dos generaciones de bandas; y Arde Bogotá, que ha recuperado la furia de las guitarras con ‘La Noche’ y además prepara ya nuevo disco, Cooltural Fest suma otros cinco nombres más en esta tanda de confirmaciones. Son Franvvi, Carmesí, Hoonine, Se Ha Perdido Un Niño, cuatro jóvenes valores que apuntan a ser revelaciones inspiradoras, y el DJ Don Fluor.

Hay que recordar que hace unas semanas ya se anunciaron a Lori Meyers, Cariño, Colectivo Da Silva, Morreo y JavyPablo, que motivó un voraz arranque de la campaña de abonos promocionales, que cuadriplicó las cifras de la edición anterior. Una propuesta musical que capitanea todas las fortalezas que atesora Cooltural Fest, que le ha valido ya ser reconocido como el festival más inclusivo de Europa, uno de los eventos musicales en los que más se cuida la igualdad, cosechando seis nominaciones en los Premios Fest o recibiendo premios de distintas Administraciones o agentes sociales y empresariales.

Tanto Crash Music y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería presagian “emociones fuertes” en las venideras confirmaciones, “para tener la mejor oferta musical que ha tenido nunca Cooltural Fest a lo largo de su historia”, avanzan. Los abonos generales y ‘Be Cool’, así como otras ofertas promocionales se pueden seguir adquiriendo en www.coolturalfest.com.

Sobre las bandas

Viva Suecia. Viva Suecia, una de las bandas punteras de la escena alternativa en España, está formada por Rafa Val (voz y guitarra), Alberto Cantúa (guitarra), Jess Fabric (bajo), Fernando Campillo (batería). El grupo que en poco más de cinco años ha ido pulverizando logros hasta alcanzar su actual estatus como una de las bandas más importantes de la escena del rock independiente nacional. Han liderado los carteles de los principales festivales del país, con una legión de fans colgando el cartel de no hay entradas en sus conciertos y millones de reproducciones de sus temas en plataformas digitales. Pasión, contundencia melódica, arreglos majestuosos y épica guitarrera que en sus directos alcanza su máxima expresión.

Second. Inspirados por el rock oscuro, Sean Frutos (voz) y Jorge Guirao (guitarra) dieron vida a Second en el año 1997 en su Murcia natal. Posteriormente se incorporaron Fran Guirao (Batería) y Nando Robles (Bajista). Con nueve discos a sus espaldas, este grupo de Indie Rock ha decidido decir adiós tras la gira de presentación de su última entrega ‘Flores imposibles’. Sus extensas giras por todo el territorio nacional agotando localidades en plazas cada vez mayores, hacen que casi todo el mundo haya disfrutado con el furioso, elegante y adictivo directo de Second, que rugirá en una de sus últimas ocasiones en Cooltural Fest.

Arde Bogotá. Se han convertido ya en mucho más que una de las bandas revelación del Rock en España, reivindicando los claroscuros de su generación en sus letras, bajo la tutela de la potente voz de su cantante, ritmos contundentes y guitarras distorsionadas con cierto toque de shoegaze, como ya demostraron el año pasado en Cooltural Fest. Protagonizando una de las mejores actuaciones de la edición, no solo se ganaron repetir presencia, sino que además serán uno de los grandes atractivos y llegarán con nuevos temas bajo el brazo.

Franvvi. Se trata de un artista que trae una fusión del pop actual con el espíritu de la primera década del milenio, con letras cercanas y guitarras como cañones. Ha realizado en este año 2022 numerosos lanzamientos y singles para enseñar lo que será parte de su primer trabajo.

Carmesí. Tras lanzar su debut llamado ‘Deshielo’ en 2020, y obtener diversos premios como cantautora, como el primer premio en el Certamen Internacional Cantautores de Burgos o el primer premio CreaMurcia, solo por nombrar dos, Carmesí dio un paso hacia un giro estilístico más electrónico y urbano, de la mano de la productora, compositora y artista Road Ramos, que se enamoró del proyecto desde el minuto uno y supo ver en Carmen Molina la transparencia, autenticidad y el propósito sin pretensiones de rebuscar entre emociones, las que vibran de verdad. En sus nuevas canciones se encuentran reflejo de sus poetas contemporáneos favoritos, como Sara Búho, Elvira Sastre e Irene X.

Hoonine. Compositora, productora y cantante, presenta la banda sonora de una etapa de transición a la edad adulta, frágil y desprovista de edulcorantes. Interesada por las nuevas tecnologías y sin temor a la experimentación, presenta en ‘Roca Roja’ una propuesta en la que las canciones se entrelazan entre movimientos orgánicos y digitales, siendo los orgánicos símbolos de ternura e inocencia, mientras que los digitales entran en escena casi como un elemento alucinatorio y una experiencia similar a un templo donde evadirse.

Se Ha Perdido Un Niño. Es una de las propuestas más jóvenes y arriesgadas de la lista. La banda murciana ha vencido recientemente en el concurso CreaMurcia, con un repertorio que mezcla la potencia y la energía con una importante dosis de buen humor

