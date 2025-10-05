COPE
COAG rechaza el nuevo acuerdo agrícola UE-Marruecos: "En jaque la rentabilidad de las explotaciones andaluzas"

La organización agraria se ha mostrado contundente durante la sesión plenaria del Comité Mixto Europeo de Frutas y Hortalizas, y ha activado la creación de un documento en el que esta entidad exprese su rechazo ante la “triquiñuela” de la Comisión Europea.

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) expresó ayer “su más enérgico rechazo” al acuerdo sellado entre la Unión Europea y Marruecos, al incluir productos procedentes del Sáhara Occidental. La denuncia ha sido trasladada por Andrés Góngora, responsable del sector de Frutas y Hortalizas de COAG, durante la sesión Plenaria del Comité mixto europeo de frutas y hortalizas celebrada hoy en Madrid, en la que han participado representantes de las administraciones, agricultores y cooperativas, de Francia, España, Italia y Portugal.

Así, durante su intervención, Góngora subrayó la falta de transparencia del pacto, llamando la atención sobre su la ilegalidad del mismo y advirtiendo del impacto devastador que puede llegar a presentar sobre el sector hortofrutícola europeo, además de la vulneración que supone sobre el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro.

En este sentido, COAG ha propuesto al Comité que se cree un documento conjunto en el que expresar el rechazo formal del sector ante lo que Góngora ha calificado como una "triquiñuela" legal de la Comisión Europea. “Nos reservamos nuestro derecho de emprender acciones legales contra la Comisión”, ha afirmado el responsable estatal de Frutas y Hortalizas de COAG. Entendemos que se ha saltado la encomienda que tenía por parte del Tribunal, según la cual es ilegal introducir o aprovechar las producciones procedentes del Sáhara dentro de los beneficios de este Acuerdo”, ha subrayado.

La enérgica postura por parte de la organización agraria se encuentra fundamentada sobre las diversas sentencias publicadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según las cuales el Sáhara Occidental es una región no autónoma y, jurídicamente, separada de Marruecos. Por tanto, incluir sus productos bajo un tratado que no ha sido consultado con sus representantes legítimos constituiría una violación del derecho internacional. Así, y en este sentido, Góngora ha sido tajante al asegurar “que se crea un precedente muy peligroso al modificar un acuerdo internacional, que afecta directamente a miles de agricultores europeos, sin consultar al sector, sin una evaluación del impacto y sin la aprobación del Parlamento Europeo”.

Además del conflicto legal y político, COAG también ha advertido de las consecuencias económicas al poner en jaque la rentabilidad de miles de explotaciones hortofrutícolas y beneficiar únicamente a las grandes empresas importadoras; sin contar con los innumerables problemas que están surgiendo en torno al etiquetado. Hay productos importados de forma “engañosa”, al encontrarse indicados como

marroquíes productos procedentes del Sáhara, generando una competencia desleal con la producción local”, ha afirmado Góngora.

Por último, la organización agraria ha recordado que diversas organizaciones europeas ya se han posicionado en contra del nuevo acuerdo a través de plataformas como COPA-COGECA, urgiendo al Comité Mixto a sumarse formalmente a este rechazo. 

