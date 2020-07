El cantaor José Mercé actuará en Almería este sábado en la Plaza de la Constitución

Con un aforo muy limitado a tan solo 400 localidades y con todas las medidas sanitarias vigentes para disfrutar al máximo con total tranquilidad, la Plaza de la Constitución recibirá este sábado, 18 de julio, el concierto del cantaor jerezano José Mercé. Una cita que está enmarcada en la programación de verano del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, que comenzará a las 21.30 horas y que supondrá el segundo de los conciertos de su nueva gira, titulada ‘Entre Verea’.

“Es un título muy andaluz, un título que evoca los caminos. Es una palabra muy nuestra en Jerez y que tiene también color flamenco”, comenta José Mercé, todo un maestro que recibió de Universal Music el pasado verano, en el Teatro Real de Madrid, un Disco de Diamante por la venta de un millón de discos a lo largo de su carrera.

PIANO Y GUITARRA

Como es costumbre en él, la primera parte de su concierto estará dedicada al género más puro. En este apartado vale subrayar que una de las novedades más destacadas de la nueva gira es la incorporación de un piano que será protagonista en la primera parte de cada concierto junto a la guitarra flamenca. La fusión de la guitarra con el piano acompañando al cantaor es una de las aportaciones de José Mercé a su nuevo espectáculo.

Retomando el quehacer del legendario pianista Arturo Pavón sobre los tablaos, Mercé ha decidido incorporar un pianista muy especial a su espectáculo. El cubano José Ramón Mestre. Un músico ya familiar para los aficionados al flamenco por sus frecuentes colaboraciones en grabaciones de estudio y también ha tocado en otras ocasiones con Mercé. “Mestre ha venido otras veces conmigo. El soniquete que aporta me llena mucho. Tiene un algo en la forma de tocar que solamente lo consigue gente con su formación. Tiene una manera de tocar y transmitir única. Encaja de maravilla con los temas que llevo en este espectáculo”.

Junto a él estará el guitarrista jerezano Antonio Higuero, como viene siendo ya habitual en las giras de Mercé. “Antonio tiene un toque muy jerezano y muy flamenco. Es un músico que me llena, me hace sentir y me hace cantar”. En esta primera parte del espectáculo será posible escuchar a Mercé interpretando su repertorio más clásico integrado por malagueñas, soleás, seguiriyas y fandangos.

UN REPERTORIO VARIADO

La segunda parte del concierto estará dedicada al repertorio más popular del cantaor. Junto a Mercé estarán dos coristas, dos palmeros, y una percusión, además del piano y la guitarra. Esta parte del concierto incluirá temas como ‘Del amanecer’, ‘Aire’, ‘Te recuerdo Amanda’, ‘Al alba’, algún tango y, por ejemplo, una bulería y unas alegrías de su último disco con Tomatito. “Del disco con Tomate recuperaremos la alegría ‘En la salina’ y también unos tangos titulados ‘Mundo de paz’ y una bulería llamada ‘María’. Va a ser un espectáculo muy variado, toda una vuelta ‘Entre verea’ con el público”.

En esta nueva etapa de su carrera, José Mercé, sin perder de vista el flamenco, como es natural, consigue renovar su repertorio y el sonido de su música con estas aportaciones. “El objetivo que me he marcado para esta gira es el de siempre: el principal, disfrutar mucho y divertirme y que el público que venga también lo pase bien”, concluye.