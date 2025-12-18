Cae una red criminal que usaba autobuses con pasajeros para colar hachís desde Marruecos a Bélgica

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas en el marco de la operación “ANISAKIS”. La red, que operaba entre Marruecos y países de la Unión Europea, utilizaba autobuses con dobles fondos para el transporte de la mercancía, y la operación se ha saldado con cinco personas detenidas y la incautación de aproximadamente 140 kg de hachís.

Un sofisticado método de ocultación

La investigación, iniciada a principios de año gracias a la colaboración con la Policía Marroquí y sus homólogos de Aduanas, ha permitido determinar la actividad ilícita del grupo. La organización utilizaba un método de ocultación sofisticado, practicando dobles fondos en el sistema de refrigeración de autocares que realizaban rutas semanales entre Marruecos y Bélgica transportando pasajeros para no levantar sospechas.

Los miembros de la organización contaban con una estructura jerarquizada. Un líder afincado en el noreste de Francia recibía la droga, mientras que el brazo logístico, asentado en Almería, proporcionaba el lugar para crear los dobles fondos y administraba la empresa de autocares creada para la actividad delictiva.

Registros y blanqueo de capitales

Durante la fase de explotación de la operación se han practicado ocho registros en los municipios de Almería, Roquetas de Mar, Vícar y Melilla. En ellos se han intervenido, además de la droga, 15 vehículos, dos autobuses, más de 130.000 euros en efectivo y diverso material tecnológico.

La red criminal también se dedicaba al blanqueo de capitales con los beneficios obtenidos del narcotráfico, adquiriendo multitud de bienes, vehículos e inmuebles. Como resultado, se ha procedido al embargo cautelar de 19 cuentas bancarias, 50 vehículos y 28 propiedades, con un impacto económico total que supera los 2.800.000 euros.