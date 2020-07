El Ayuntamiento de Almería prepara “su Plan de Empleo” con formación y contratos para parados almerienses

El concejal de Empleo, Juanjo Alonso, ha afirmado en un comunque el Ayuntamiento de Almería tiene entre sus prioridades la lucha contra el desempleo en la ciudad, para lo que está trabajando en la elaboración “de un plan propio, en colaboración con la Universidad y varias empresas almerienses que será presentado en otoño e incluye la formación y la inserción laboral estable de personas desempleadas del municipio”.

UN PLAN PROPIO ACORDE A LA REALIDAD ALMERIENSE

Alonso sale al paso así de las críticas del grupo socialista por no haberse acogido al 'Plan Aire' de la Junta de Andalucía, algo que también han hecho ayuntamientos como los de Málaga, Sevilla, Huelva o Marbella. “Hemos preferido crear un Plan de Empleo propio, acorde con la realidad almeriense y, sobre todo, que promueva el empleo estable y no ponga en riesgo la estabilidad de las arcas municipales”, señala el edil, quien recuerda al Psoe que los propios técnicos municipales ha recomendado no acogerse a Plan Aire.

Juanjo Alonso recuerda que las últimas sentencias judiciales obligan a que los ayuntamientos deben aplicar el convenio colectivo al personal contratado por los planes de empleo y a asumir unos costes laborales que, según los cálculos municipales “oscilarían entre los 2,5 y los 5 millones de euros, lo que podría superar incluso la aportación destinada en el 'Plan Aire' y además complica las finanzas municipales. Ya sabemos que el partido socialista tiene el bolsillo muy ligero cuando se trata de gastar el dinero de los demás, pero la responsabilidad aconseja ser muy escrupulosos y hemos optado por crear nuestro propio Plan centrado en los empleos emergentes y que combine la formación con el empleo estable”.

RECHAZA LAS CRÍTICAS DEL PSOE

El edil califica de “irresponsable” que la oposición socialista nos pida que pongamos en riesgo la estabilidad presupuestaria mientras calla cuando el Gobierno de Pedro Sánchez regatea a los ayuntamientos que podamos utilizar nuestro propio superávit para hacer frente a las consecuencias de la crisis del coronavirus y no haya aportado ni un euro a las entidades locales. Es patético”.

Juanjo Alonso recuerda, por otra parte, que el Ayuntamiento de Almería está desarrollando el proyecto 'Almería T-Integra' del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación del Fondo Social Europeo, destinado a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables, que cuenta con un presupuesto de casi diez millones de euros, de los cuales el 80 por ciento lo financia el FSE, y una duración de tres años, del que se beneficiarán unas 1.300 personas en situación de desempleo, especialmente mujeres. El programa persigue facilitar la inserción sociolaboral mediante la realización de itinerarios formativos integrados, personalizados y remunerados.

“Estamos acostumbrados a que la oposición socialista haga demagogia de todo, así que no nos extraña que también lo haga con un tema tan sensible como el empleo para intentar arañar unos votos”, concluye Juanjo Alonso.