Almería recupera datos de su mejor etapa de la COVID-19

La provincia de Almería está 'recuperando' los datos de su mejor etapa de la COVID-19. Cierto es que sube en relación al día de ayer en cuanto al número de positivos por la COVID-19. Pero no es menos cierto que es el tercer día, de todo septiembre, con menos casos. Hoy se suman 60 nuevos positivos. Hay tres hospitalizados que han ingresado en las últimas 24 horas.

Y desde aquí, las buenas noticias. Porque nadie ha ingresado en la UCI, en este último día, como tampoco hay que lamentar ningún fallecido más que tuviera que ver con esta pandemia como una de sus causas. Para completar estas buenas nuevas, 69 almerienses han superado ya la enfermedad.

ANDALUCÍA

En cuanto a la comparativa con Andalucía, la misma tónica que los últimos días. Almería es la segunda provincia con menos casos nuevos. Las que más, Málaga con 511 y Sevilla con 405. Eso sí, también lideran con mucha diferencia los curados. Siendo nuestra provincia la tercera en este apartado por detrás de las dos con más población de toda la comunidad.

RESIDENCIA BALLESOL

Las personas que estuvieron en contacto con la empleada contagiada de coronavirus de la Residencia Ballesol de Almería han dan negativo en las pruebas PCR. No obstante, guardaran cuarentena, por lo que hasta que no finalice su periodo de aislamiento no podrán volver a centro.

LÍDERES EN MULTAS

Y en algo somos líderes... Almería, lidera el ranking de las provincias españolas que más multas registraron durante el estado de alarma por saltarse el confinamiento. La tasa de sanciones llega a 37 por cada mil habitantes. Somos los menos cumplidores, seguidos de los alicantinos y valencianos.