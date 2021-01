UD Almería-Osasuna (0-0) (5-4): Antorchas en la niebla

Decía José Gomes (entrenador de la UDA) tras acabar el partido de la anterior eliminatoria de Copa del Rey, cuando golearon (5-0) al Deportivo Alavés, que entendía que los que tuvieron que ver ese encuentro desde el banquillo, habiendo sido claves en que el equipo superara las dos primeras rondas, estuvieran "enfadados". Porque se habían ganado ser importantes. Y se quedaron sin ser partícipes, al menos como titulares, en la manita que le endosaron al cuadro vitoriano. Viendo que los elogios se los llevaron sus otros compañeros. Los que más minutos están teniendo, en las últimas semanas, en la Liga BBVA.

Pero, a su vez, también dejaba claro que los motivos por los que se produjo tal situación se debía únicamente a que, los habituales titulares, llevaban dos semanas sin jugar. Y que cuando hubiera dos partidos en tres días (tres encuentros en seis días) volvería a los cambios constantes de equipo. En su totalidad. Algo que esta noche de miércoles tuvo que primera oportunidad de poder demostrar que así sería. Y así ha sido.

POCO A POCO TODO IRÁ BIEN

Como pudo decir el Arrebato en 'Antorchas en la niebla', la canción que hoy 'inspira' esta crónica, José Gomes les pudo decir a los 'enfadados' que 'poco a poco todo irá bien. Ya lo verás'. Porque, lo que pudo ser 'poco a poco este dolor', al final 'no dolerá'. Una prueba de que ha contado con todos. Una prueba de que si no estuvieron en 1/16 de final, sí que les tenía reservada la plaza en los 1/8 de final de la Copa del Rey. Ante otro equipo de la Liga Santander. Para que ellos se vieran, también, de tú a tú a un conjunto que, en este ejercicio,está por encima de ellos. 'Yo te lo prometo. Esta partida tú y yo, la ganaremos'.

Y vaya si lo han hecho. Sabiendo que están formando un E-Q-U-I-P-O. 'Labio con labio. Hombro con hombro. Crecerán las flores de entre los escombros'. Un crecimiento para los todos. Los titulares más habituales en Liga. Los titulares más habituales en Copa. En una temporada que más bien parece 'un precipicio, pero estoy contigo. Tú no temas porque no voy a soltarte. Vamos a hacer juntos todo este camino'.

FERNANDO Y CARVALHO

Cambiando lo que pudo parecer, para la mitad del vestuario tras medirse al Alavés, 'una tristeza por un baile'. El que han hecho cuando JoaoCarvalho ha anotado el tanto decisivo en la tanda de penaltis. Tras la segunda parada de Fernando. Los dos 'héroes' para la posteridad. Pero con el trabajo del equipo. 'Estamos juntos. No lo dudes ni un momento, somos uno'. Porque para llegar a ese instante fueron importantes los que salieron de inicio. Como los que entraron desde el banquillo. Como Umar Sadiq o Samú Costa. Para darle el plus necesario. Entre el nigeriano y el portugués, que sin ser esta vez titulares también quieren la Copa. se dijeron que debían 'bailar a mitad de la tormenta'. O de la niebla. Porque también quiso estar presente en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Para demostrarse, como canta el Arrebato, que 'lasonrisa son antorchas en la niebla'. La que sacó al final la UDA. Titulares esta noche histórica de miércoles. Suplentes esta noche histórica de miércoles. Porque no es uno u otro. Todos prefieren estar 'contigo'. La semana que viene, más. 'Ya lo verás. Poco a poco todo irá bien. Te lo prometo'…