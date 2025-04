El Almería cumple su objetivo de mínimos mientras pierde adeptos (2-1)

El único objetivo de un partido es ganarlo. Podría ser el resumen de lo que desea todo equipo cuando tiene un horizonte que lograr. Así que, con esa premisa, el Almería lo ha conseguido en su triunfo ante el Racing de Ferrol (2-1). Una derrota gallega que ha tenido consecuencias matemáticas al confirmarse ya su descenso a la Primera RFEF. Mientras, los almerienses, tienen como idea el poder ascender a la máxima categoría del fútbol español. Objetivos muy distintos, pero que no se han demostrado sobre el terreno de juego.

Sí en el resultado, pero no en el desarrollo de un partido en el que los ferrolanos han tenido más ocasiones que los locales, demostrando que si han descendido es por su muy clara falta de puntería. La UDA, por su parte, se ha agarrado, una vez más, a Luis Suárez para seguir pensando que puede retornar a la Primera División al final de este ejercicio. Porque los otros argumentos que se le presuponen, como equipo, siguen sin aparecer cuando faltan cinco jornadas para acabar el ejercicio regular.

Los de Rubi sabían que no podían fallar ante un equipo que solamente le valía la victoria para seguir con una mínima esperanza de lograr la salvación. Los almerienses, con cuatro cambios en relación al equipo que cayó goleado contra el Castellón, ponían en liza un once que se le debía presuponer que tendría el control del choque y la posesión. Craso error. No les salió nada en ataque y le dio vida al Racing de Ferrol. De esta manera, Fernando (que no era titular en Liga desde diciembre) hacía recordar buenas actuaciones pasadas. Y si esto ocurre es porque el rival llega con peligro a su portería.

Hasta que apareció Luis Suárez. El colombiano se 'inventó' un penalti tan claro como absurdo de Naldo. El central del Racing de Ferrol llegó medio segundo tarde tras el toque del máximo goleador de la categoría. Penalti transformado y alcanzar el descanso con ventaja en el marcador.

Podría parecer que esta circunstancia cambiaría el partido. Nada de nada. Lo que provocó que el público rojiblanco mostrase su disconformidad con silbidos al juego (por llamarlo de alguna manera) de los suyos. Ni tan siquiera una nueva genialidad del cafetero (para alcanzar la cifra de 25 goles en el presente campeonato liguero) evitó el cambio de opinión de los seguidores rojiblancos.

SILBIDOS PESE A LA VICTORIA

Que aumentaron en su disconformidad, pese a que iban ganando, cuando el Almería no sentenció y continuaban las ocasiones desperdiciadas por el Racing de Ferrol. Que aumentaron en su disconformidad cuando, en el tiempo añadido, el exUDA Álvaro Giménez ponía más nervios a la grada almeriense con su gol. No podía faltar a su cita con celebrar un tanto, como lo hizo hasta en 20 ocasiones en su único curso como jugador rojiblanco. Lo que le valió para ser el pichichi de la categoría.

Un 'galardón' que debe ser para Luis Suárez en esta campaña. De sus goles dependerá si el Almería puede lograr el ascenso. Porque los otros argumentos son cada vez más escasos en los de Rubi. Y con mínimos, que sí le valieron para lograr el triunfo contra el Racing de Ferrol, se antoja como imposible para seguir escalando posiciones y ser merecedor de cambiar de categoría para subir al piso más alto.