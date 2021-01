El alcalde de Almería publicará un bando ampliando restricciones ante la alta incidencia del covid

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha lanzado un video en redes sociales mostrando su preocupación ante los datos de evolución de la pandemia en Almería. En él, y tras las medidas decretadas desde la Junta de Andalucía, ha pedido al conjunto de la sociedad almeriense máxima “responsabilidad” ante la grave situación en la que nos encontramos, al tiempo que ha anunciado la publicación de un bando “ampliando las medidas que desde el ámbito municipal se pueden adoptar para frenar esta pandemia”.

El regidor almeriense ha señalado que "más importante que cualquier norma es la responsabilidad, el sentido común y atender las directrices de las autoridades sanitarias".

ALMERÍA, ÚNICA CAPITAL DE PROVINCIA ANDALUZA CERRADA PERIMETRALMENTE

Así mismo, recuerda que la ciudad se encuentra en el grupo de aquellas que tienen más de 500 casos por 100.000 habitantes y que, por tanto, está cerrada perimetralmente.

"No podemos permitirnos seguir subiendo la curva porque eso conllevaría el cierre de toda la actividad no esencial", traslada en el vídeo Fernández-Pacheco, quien además se muestra muy contundente: "Nos jugamos, no solo las vidas, también el porvenir de mucho autónomos, comerciantes, hosteleros y trabajadores de esos sectores que, si vieran cerrada la actividad, tendrían graves problemas para afrontar el futuro".