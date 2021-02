Agustín Casado: "Es un privilegio aprender en los Hispanos de Raúl Entrerríos"

Almería siempre ha sido una provincia muy vinculada al mundo del balonmano. Llegó a tener, a la vez, tres equipos en la elite. Uno en la Liga Asobal (masculina) y dos en la División de Honor (femenina). Tiempos en los que se llevaba el nombre por toda España e, incluso, a nivel internacional, con las participaciones del Vícar Goya en competición europea. Actualmente no es así.

Pero el nombre de Almería sigue estando en el panorama internacional. En este caso, por sus jugadores. Comandados por Carmen Martín. La roquetera es la mejor extremo derecho del mundo. Ahora está en Bucarest y siendo la capitana de las 'Guerreras' (selección española). En la que, en el lado masculino, esta semana entrará un nuevo componente. También almeriense.

AGUSTÍN CASADO

Agustín Casado (Carboneras) está militando en esta campaña en el Ciudad de Logroño. Realizando un extraordinario ejercicio. Tanto que le ha valido para recibir su primera llamada de los 'Hispanos'. Una comunicación que recibió del propio seleccinador. "Me llamó Jordi Ribera y me dijo lo que sería esta concentración de una semana", afirma el carbonero a Deportes COPE Almería. Colgado el teléfono, "se me vinieron a la mente muchos recuerdos". Desde que empezó la práctica del balonmano en su pueblo natal, cuna de una de las mejores canteras a nivel nacional, hasta el último partido jugado en el Palau Blaugrana. Ante un Barcelona intratable y al que fue capaz de marcarle 10 goles, en un partido, a nivel individual, para enmarcar.

Para la semana con los Hispanos, Agustín Casado está deseando poder integrarse a una selección que sigue manteniendo el bloque que quedó tercero en el pasado Mundial de Egipto. Solamenente con dos incorporaciones, entre las que está Casado. Con el horizonte de los Juegos Olímpicos de Tokio. "Sería una gran ilusión. Con Jordi Ribera cualquier jugador que lo esté haciendo bien puede tener opciones de estar en la selección. Es un aliciente para todos", dice. Allí estará con su ídolo. "Es un privilegio poder aprender en los Hispanos de Raúl Entrerríos", reconoce.

ÁLVARO RUIZ

Como un aliciente será, el próximo curso, contar en la Liga Asobal con otro almeriense. El regreso de Álvaro Ruiz a España después de varios años entre Francia y Polonia. "Es muy bueno para la competición que vuelva Álvaro. Va a un club como Benidorm que está haciendo bien las cosas. Además, estará más cerca de casa", señala en la entrevista que podéis ver en vídeo.