Acné por el uso de mascarillas: ¿Cómo hacer frente al ‘maskne’?

La vida ha cambiado en muchos sentidos durante el último año. Hace menos de doce meses, palabras como confinamiento, mascarilla, coronavirus, covid, gel hidroalcohólico, toque de queda o webinar no formaban parte del día a día de conversaciones o medios de comunicación, pero parecen haberse instalado para quedarse todavía un poco más en nuestra normalidad. Precisamente, a partir del uso constante de mascarillas se deriva otro nuevo término que hasta hace unos meses ni existía: ‘maskne’.

El ‘maskne’ se define como la aparición de acné por el uso continuado de la mascarilla y se ha convertido ya en una consulta habitual en las farmacias. Por eso, desde la vocalía de Dermofarmacia del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, cuya responsable es María Dolores Martín Soto, se ha elaborado una infografía donde explican a qué se debe su aparición, cómo tratarlo y proporcionan consejos farmacéuticos.

CAUSAS DE LAS LESIONES FACIALES POR EL USO DE LAS MASCARILLAS

“El uso continuado de la mascarilla ha hecho que aumenten en las farmacias las consultas sobre la aparición de lesiones faciales. En la zona cubierta por la mascarilla se produce un ambiente presurizado, con un aumento de la temperatura, de la humedad, además de la continua fricción con la piel, dando lugar a la aparición de acné así como de otras lesiones faciales como pueden ser descamación, eccemas, sequedad”, explican desde la vocalía.

¿QUÉ HACER CUANDO APARECEN GRANITOS?

Sobre cómo tratarlo, los farmacéuticos almerienses ofrecen una serie de pautas como limpiar la piel antes y después del uso de la mascarilla, con geles suaves y que no produzcan deshidratación. Tras la limpieza, se recomienda usar lociones con propiedades antibacterianas, queratolíticas y antiinflamatorias (con activos como el ácido azelaico, salicílico, niacinamida...). Desde el Colegio recuerdan que lo aconsejable es hidratar la piel con emulsiones ligeras y no oclusivas y proteger la piel del sol siempre con protectores no comedogénicos y concluir aplicando una mascarilla seborreguladora y matificante, especialmente en la zona cubierta por la mascarilla, una o dos veces por semana.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL 'MASKNE'

Además de cómo tratarlo, el Colegio también comparte una serie de consejos preventivos que reducen la posibilidad de que aparezca el ‘maskne’. Por ejemplo, es preferible evitar el uso de maquillaje, especialmente los de larga duración; realizar siempre por la noche una doble limpieza con un limpiador de base oleosa y posteriormente uno de base acuosa; reemplazar la mascarilla por una nueva cuando pase el tiempo de uso recomendado por el fabricante; cuando sea posible, hacer descansos de la mascarilla de 15 minutos cada 2 horas y en caso de que el acné persista o empeore será necesario acudir al dermatólogo.