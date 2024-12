Rubi quiere los "38 puntos" para el Almería, aunque "no seamos líderes esta jornada"

El Almería puede dormir este miércoles como líder de la Segunda División. Para ello, los rojiblancos deben vencer en A Malata (19.00 horas) al Racing de Ferrol. Alcanzarían, si se da este triunfo, los 38 puntos. Algo que quiere Rubi. Pero no por lo primero y sí por lo segundo. "Nos interesa salir de Ferrol con 38 puntos. Si somos líderes o no, nos da igual. Podemos preocuparnos de lo nuestro y no quiero que mi equipo esté pensando en lo que haga el Racing de Santander. Hay tiempo para pelear todas esas cosas. Lo que sí tenemos en la cabeza es acabar esta jornada con 38 puntos", ha sido el mensaje dado por el preparador de la UD Almería antes de viajar hasta tierras gallegas.

Una victoria (o un empate) permitiría al Almería seguir ampliando su racha de jornadas sin perder. Ya han alcanzado la decena de manera seguida, con ocho victorias. Unos números que le han permitido escalar desde la zona baja de la tabla hasta la zona de ascenso directo, teniendo al líder a dos puntos. Una distancia que parecía improbable hace pocas semanas. Tanto como que los almerienses han recortado hasta nueve puntos, en las últimas cuatro jornadas ligueras, con el dominador absoluto de la competición desde su inicio.

TRES PARA EL LIDERATO

Un Racing de Santander que, incluso, podría comenzar su partido en Elche (jueves) fuera de las dos primeras posiciones, que dan acceso al final de la campaña al ascenso directo a Primera División. Para ello, tanto Almería como Mirandés deberían ganar sus choques ante Racing de Ferrol y Sporting de Gijón, respectivamente, este miércoles.

En los almerienses, baja por sanción es Chumi. El central ha sido titular desde la segunda jornada y se debe quedar en casa por acumulación de amonestaciones. A una tarjeta de la suspensión están otros jugadores como Luis Suárez, Melero o Centelles. Rubi apunta que no dejará ninguno en el banquillo por esta circunstancia. "Si alguno se queda en el banquillo no será por esto. Será porque decidimos que jueguen otros, no por reservarlos", ha asegurado.