Los internacionales Franz Ferdinand y el 40º aniversario de Duncan Dhu, confirmaciones ‘de cine’ para Cooltural Fest 2025

Unas confirmaciones ‘de cine’ para la semana del séptimo arte en la ciudad de Almería. La ‘sala 10’ de los Cines Yelmo del Centro Comercial Torrecárdenas fue el escenario anoche de una nueva tanda de confirmaciones para la próxima edición de Cooltural Fest, que desarrollará sus días centrales del 21 al 24 de agosto de 2025 en la capital almeriense. Una fiesta abierta a todos ‘los coolters’ que pidieron su invitación, una proyección de la edición de 2024 para abrir el apetito y, finalmente, dos vídeos para anunciar dos grandes ‘bombas’ del cartel para la próxima edición: la banda internacional Franz Ferdinand, en lo que será su única fecha exclusiva en Andalucía en todo el próximo año, y la gira oficial de conmemoración del 40º aniversario de Duncan Dhu, con el inconfundible Mikel Erentxun al frente.

El festival que organiza el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería y Crash Music suma así dos incuestionables atractivos a un cartel que ya había generado unanimidad y gran expectación en su primera ronda de confirmaciones, con Viva Suecia, Alcalá Norte, Besmaya, Carolina Durante, Niña Polaca, Yarea y Zahara, además de Juanca y Pope Supersub Dj’s (dos músicos de Supersubmarina) para Cooltural Club.

El acto contó con la presencia y el respaldo institucional tanto del concejal delegado del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, del delegado territorial de la Consejería de Cultura y Cine de la Junta de Andalucía, Juan José Alonso, y de la diputada provincial María Luisa Cruz y un centenar de ‘coolters’.

La confirmación de Franz Ferdinand refuerza, y de qué manera, el crecimiento internacional del festival, después del exitoso paso de Two Door Cinema Club en la pasada edición. También siguiendo una línea emprendida el pasado año, la presencia de Duncan Dhu apuntala el carácter más abierto y heterogéneo del cartel, sumando nombres que atraen a distintos tipos de públicos y edades, haciendo de Cooltural Fest una fiesta de la música más allá de fronteras estilísticas o generacionales.

Esta avance viene aparejado con un nuevo impulso a la venta de abonos, que están disponibles, generales y Be Cool, en la web oficial https://coolturalfest.com/.

SOBRE LAS BANDAS CONFIRMADAS

Franz Ferdinand. Desde sus comienzos, organizando fiestas ilegales en edificios abandonados de Glasgow, Franz Ferdinand se ha caracterizado por una perspectiva fresca, inquebrantable y vanguardista. Una perspectiva transgresora de escuela de arte, pero con amor por una gran canción. Un gran riff. Una gran idea. Algo contradictorio. Sin miedo a bailar. Sin miedo a pensar. Sin miedo a temer.

Sus dos primeros discos, el epónimo de 2004 y el posterior ‘You could have it so much better’ lograron ‘volar’ la cabeza del público con canciones poderosas, pegadizas, contundentes y divertidas. Una base sobre la que han construido una carrera sin fisuras, alejada de las prisas que a veces impone el mercado musical, haciendo que, ante todo, prime siempre la música. Su nuevo disco, ‘The human fear’, previsto para el próximo mes de enero, será otra muesca más. Una banda de lujo para Cooltural Fest.

Duncan Dhu. Fue el propio Mikel Erentxun, vocalista y guitarrista de Duncan Dhu, a lo largo de su trayectoria desde su nacimiento en 1984 hasta su primer final en 2001 y la posterior reunión de 2013 a 2016, quien explicó esta nueva gira que conmemora el 40º aniversario de la banda donostiarra.

“Queridos amigos desconocidos, este próximo 2025 se cumplen 40 años del debut discográfico de Duncan Dhu y saldré a la carretera a celebrarlo acompañado de mi banda: Rubén Caballero a la guitarra, Mikel Azpiroz a los teclados, Fernando Neira al bajo y Karlos Arancegi a la batería. Un concierto con un repertorio que incluirá todos los clásicos. Canciones incluidas desde los discos de ‘Por tierras escocesas’ (1985) hasta ‘El duelo’ (2013). Un paréntesis en mi carrera, aparcando mi discografía en solitario durante este 2025, para centrarme exclusivamente en la de Duncan Dhu”.