El Almería sigue sometiendo a sus rivales (2-1)

Por el resultado puede parecer un partido igualado. Incluso si se ve que la victoria de la UD Almería llega con remontada y en los últimos minutos. Pero no es menos cierto que el cuadro de Rubi sigue con su guion particular. El que le ha llevado a que sumen ya cinco victorias seguidas, con ocho jornadas sin perder, de las que solamente se les escapó un empate en Huesca (2-2). Números que lo han llevado a que pase de la zona de descenso a que está asentado en el hábitat del ascenso directo.

Y todo con unos argumentos que, desde hace ya algunas jornadas, asustan a los rivales y le dan confianza a los almerienses. Porque el cuadro entrenado por Rubi suma ya 13 partidos ligueros, de manera consecutiva, marcando al menos dos goles en cada uno de ellos. Algo que pocos pueden aguantar. Tanto como que el Granada, que durante 40 minutos estuvo ganando y, además, superando en la tabla a los almerienses, también sufrió en sus propias carnes. El ver que la UDA le daba la vuelta al marcador en apenas cuatro minutos. Los que pasaron entre el empate de Luis Suárez y el gol de la victoria marcado por Gonzalo Melero. En sendos remates ante los que nada pudo hacer un Diego Mariño que, en el segundo periodo principalmente, estaba sostiendo el triunfo de los suyos.

NÚMEROS Y ALGO MÁS

Pero además de números y otras cuestiones tángibles, la importancia del triunfo almeriense se pudo comprobar en la reacción al acabar el partido. Bufandas al viento e himno a capela de los seguidores locales para dar un aura de equipo que tiene entre ceja y ceja el ascenso de categoría.

Aunque Rubi no quiere ningún tipo de euforia. "Me alegra que nuestra afición esté feliz, pero no dejaré que la euforia entre en el vestuario ni un minuto", ha dicho el preparador catalán al acabar el choque. El que permite a los rojiblancos almerienses superar la barrera de los 30 puntos (31) y decirle a los rivales que ha llegado a la zona noble para quedarse. "Nos hemos ganado el derecho a que podamos tener algún tropiezo, pero nuestro objetivo es alcanzar al Racing de Santander (primero) y es la idea que tiene el equipo", sentenció.

Este martes, la UDA jugará en León la Copa del Rey (20.00 horas), mientras que el próximo domingo tendrá que visitar La Rosaleda para medirse al Málaga (16.15 horas).