Agroponiente cumple con su tradición de entregar regalos para los niños que pasan la Navidad en los hospitales de Torrecárdenas y El Poniente

Es una tradición que dura ya largos años: en Grupo Agroponiente, cada Navidad, los empleados de la compañía participan en una colecta de regalos cuyo fin es ser entregados en dos de los hospitales de referencia de la provincia de Almería, el Hospital Universitario Torrecárdenas en la capital y el Hospital del Poniente en El Ejido, para ser posteriormente repartidos entre los niños que pasan en ellos las fechas navideñas.

Un año más, por tanto, el personal de los centros de trabajo de Agroponiente ha participado en esta iniciativa, habiendo gala de una gran sensibilidad y solidaridad con las familias que están pasando esta Navidad con sus pequeños ingresados en un centro hospitalario.

Se trata de una especie de adelanto a la Noche de Reyes, que cada año convierte a la amplia plantilla de Grupo Agroponiente en una especie de enviados especiales de Sus Majestades, para intentar dibujar una sonrisa en los que deben ser siempre los protagonistas de esta época del año.

Las direcciones-gerencia de ambos centros hospitalarios de referencia, como cada año, han mostrado su gratitud con la empresa y con esta iniciativa, que ya forma parte del programa de actividades navideñas que en ambos se lleva a cabo entre finales de diciembre y principios de enero de cada año.

El CEO de Grupo Agroponiente, Imanol Almudí, ha señalado que "para nosotros es un orgullo y una oportunidad poder colaborar con las direcciones de Torrecárdenas y El Poniente en una iniciativa tan emotiva y, al mismo tiempo, tan útil. Nosotros no somos los protagonistas de todo esto, sino que son ellos, esos niños que en estos días no pueden estar en sus casas abriendo regalos o en la calle disfrutando de ellos. Ellos son los que están en nuestros corazones y sólo ponemos un granito de arena para que lo pasen lo mejor posible, deseando por supuesto que su estancia hospitalaria sea lo más leve posible. Eso sí, hemos de agradecer la tremenda implicación, no sólo material sino también humana, del equipo profesional de Grupo Agroponiente. La verdad es que tenemos un equipo que es número 1 en calidad humana".