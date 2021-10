Almería ha sido la gran protagonista en el Salón Gourmet que se ha celebrado en Madrid durante esta semana. Llegaba como la provincia invitada en esta edición y, desde el primer minuto al último, se ha convertido en centro de atención de los visitantes a IFEMA. Con un sinfín de productos y de posibilidades para saborear cada rincón. Pero, ¿qué hace de especial a la provincia más al sureste español? ¿Quizás es un producto gastronómico, una estación del año, una característica, un olor o, simplemente, un sabor? Para conocer la(s) respuesta(s), en COPE Almería hemos querido preguntárselo a las personalidades que han visitado el estand y a los propios empresarios y políticos que han expuesto lo mejor de la provincia de Almería para atraer a un turismo que acude para disfrutar de cada pequeño detalle. Para ellos, ¿a qué sabe Almería?

ENTRE LA FELICIDAD Y LA SALUD

Para Diego Guerrero, uno de los mejores chefs del país y que lleva años trabajando con los productos de Almería y con Cosentino, el 'silencio' antes de responder se convirtió en reflexión para definirlo en una sola palabra: "felicidad". La provincia le sabe a estas nueve letras que resumen lo que es Almería en cuanto a sabores y vivencias. Similar era la opinión de Bertín Osborne. El cantante y presentador, nuevo embajador de Sabores Almería, cree que la provincia sabe de "maravilla", incluso descubriendo vinos de la provincia . Con una mezcla que hacen que Almería sepa a "Almería".

Cocineros como Javier Peña también tuvieron oportunidad de hacer un showcooking en el estand de Almería. En su caso, considera que la variedad de sabores hace muy especial a Almería. "Sabe a todo. A una cosa no me sabe. A la mezcla de todas, sí". Otros, como el almeriense José Berenguel, considera que sobre todo "a mar. Si no siento el salitre cerca, tengo un problema. Todo lo que está cerca del mar es lo mejor, como son los tomates. Productos diferentes". Para acabar con los cocineros, el joven Dani Muñoz. A su juicio, Almería "son muchas palabras. Mar y montaña. Embutidos que se hacen en los Filabres o Serón. Tenemos la mejor zona del Mediterráneo, lo que hace que el pescado más rico esté aqui".

En cuanto a los expositores, para Embutidos Peña Cruz AlmerÍa es "tradición y calidad". Desde Bio Mediterranean Sun señalan que "Almería lo es todo. Sol y luz. Productos novedoso. Es vida". Por su parte, Rafael Úbeda (Aceite Castillo de Tabernas) asegura que es "salud por los espacios y los productos que tenemos". Para Secaderos Montesur, la definición es "buenos productos. Todo lo de Almería es bueno". Tida Picante, novedad en esta edición, "muchos sabores y, sobre todo, mucha verdura".

La multinacional almeriense Cosentino no ha tenido estand, pero sí que ha sido todo el centro de atención. En su nueva encimera, presentada a nivel mundial, han cocinado todos los chefs. Para Santiago Alfonso (vicepresidente de comunicación), lo que diferencia a Almería del resto del mundo es el "viento que hace que se obtenga un sabor especial a sus productos". Otros empresarios han estado en el Salón Gourmet, como Paco Sáez (Lorusso). En su opinión, Almería puede presentar una gran variedad de productos "delicatessen", tan demandados a nivel mundial.

Los políticos también han dado su visión a COPE Almería. Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (senador del PP) considera que el abanico es muy amplio. "Mar y tierra, que logran lo mejor de los sabores". Así que "Almería sabe a Almería". José Antonio García (diputado provincial) cree que la provincia cuenta con "un sinfín de sabores. Esta diversidad la aprovechamos para ofrecérsela al mundo". Mientras que Javier Aureliano García (presidente de la Diputación Provincial de Almería) lo resume en cuatro palabras: "salud, sol, sal y mar".

Todo esto y mucho más es a lo que sabe Almería. ¿A qué te sabe a ti?