Tomás Guasch: "Ver a Messi poder ser campeón del mundo con 35 años, merece respeto"

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', nos habla este viernes en 'Tiempo de Análisis' de Messi, que con 35 años puede ganar el Mundial este domingo, y del debate Madrid-Barça para la final siendo el Atlético de Madrid el equipo con más jugadores en el partido.

"¡Hola! Me gusta la confusión y, es verdad, que las cosas se lleven a un toco de cachondeo. Pero esto es que me parece demasiado. Caminamos a una final del Mundial y esto es un Barça-Madrid para mucha gente. ¡Oigan, el que tiene más jugadores ahí es el Atleti!

El otro día dijeron en una televisión, hablando del KO de España, que el Barcelona también sigue en la Champions. Cada uno puede opinar lo que le de la gana, pero hombre vamos a bajar la pelota un poquito al suelo. Hay mucho madridista que si "Messi, Messi..." ¡Oiga maestro! Ustedes pueden ir con Francia, los madridistas, digo. Me parece muy natural. Juegan con Francia Tchouaméni; Camavinga; Varane, que ganó me parece 19 títulos; y Theo, que pasó por el Madrid aunque la criatura no tuvo suerte y no se quedó.

Yo iba con Modric, si de mi hubiera dependido el campeón del mundo habría sido Modric. Pero óigame...Messi, queridos, ver a un tipo con 35 años, por más archi-rival que ha sido, pudiendo ser campeón del mundo...por lo menos merece 'respect'. Se exagera mucho la figura de este señor. Mágnifica figuara por otra parte. Es el único que le ha jorobado la Liga al Real Madrid en 120 años desde Pepe Samitier. El Barcelona ha tenido un futbolista que le ha hecho la puñeta al Madrid. Por citar a dos de los más grandes que he visto Kubala y Cruyff. Ahora estuvo Messi, el Madrid siguió ganando. Se marchó y siguió el Madrid ganando. Y seguirá ganando sin Messi, cuando se retire.

Vamos a tener un poquito de tranquilidad, si gana Argentina...felicidades. Este muchacho entrará en la historia. Treinta y cinco años, repito, campeón del mundo. Lo ha hecho muy bien. Además con unos arbitrajes desfavorables, la gran mayoría, desde el primer partido. Todo tiene su mérito. Vamos a tener un poco de tranquilidad porque no llegamos al domingo.

Por lo demás, pues bueno, aquí han empezado a jugar todos. He hablado del Madrid y empató a uno con el Leganés. Y la delantera fue Odriozola, Mariano y Benzema. ¡Volved muchachos! Por cierto, dicen que le va bien a Deschamps que no esté porque juega con un nueve puro. ¡Oiga! Con Benzema en forma...Francia ganaba esa final de diez veces nueve. ¡Buenas tardes!

Y calma, calma..hay que querer un poquito al pobre Messi. ¿Que querían que tirarse contra su portería cuando jugaba contra el Madrid? Vamos a ver, vamos a ver...¡Adiós, buenas tardes!"

MESSI-MBAPPÉ: UN DUELO POR LA GLORIA

Lionel Messi y Kylian Mbappé ponen rostro a la final del Mundial, pero no protagonizarán el único duelo entre Argentina y Francia el próximo domingo en el estadio de Lusail.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

??La final de la Copa del Mundo 2022:



????Argentina - Francia????



??Domingo 18, desde las 15:00 en @tjcope#COPEMundial?? pic.twitter.com/x35aPSScye — Tiempo de Juego (@tjcope) December 14, 2022

Es el duelo por excelencia del Mundial, las dos estrellas de la competición, los dos jugadores más importantes de cada equipo, compañeros en el PSG, rivales por el trofeo y por salir de Catar propulsados a la gloria. El francés busca su segunda estrella y perseguir la estela de Pelé, el único que ganó dos antes de cumplir los 24. El argentino la primera y colocarse a la altura de Maradona, el espejo en el que todo el mundo refleja su trayectoria.