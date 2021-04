Tomás Guasch: "He tenido acceso a un estudio curioso: los penaltis invisibles al Real Madrid"

Real Madrid y Barcelona volverán a vivir este sábado en el Estadio Alfredo Di Stéfano un Clásico de gran importancia para el devenir de la Liga. Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE, habla en Tiempo de Análisis de un curioso estudio por países y ligas al que ha tenido acceso el periodista de COPE.



"Hola, la lecturita de hoy: ‘Madrid invisible’. En mi vida solo he tenido un gran acierto que ha sido rodearme de los mejores. Con Jesús no tuve ocasión pero sí con Raúl Cancio. Se han juntado los dos, con su pluma uno, con su cámara el otro, que nos descubren situaciones conocidas o no tanto de esa ciudad maravillosa. Una visión imprescindible de ese Madrid invisible que tiene también una parte que igual recoge el libro, ya veremos. Los penaltis invisibles del Real Madrid. He tenido acceso a un estudio curioso por países y ligas. Las mejores cinco ligas europeas. Al Madrid le han pitado dos penaltis a favor en lo que va de Liga y siete en contra. El último a favor el 24 de octubre en el Camp Nou como ustedes saben. En Inglaterra, a 16 equipos le han pitado más penaltis a favor que al Real Madrid. En Italia y en Francia (20), en España (16) y en Alemania (17). Los mismos penaltis a favor que el Madrid (2) lo ha vivido un equipo alemán, cuatro ingleses y tres españoles. Menos penaltis a favor del Madrid (0). A ninguno de los 10 primeros de las mejores ligas europeas le han pitado tan pocos penaltis a favor y tantos en contra. Por resumir. El mismo saldo arbitral que el Madrid, un equipo alemán y un español (Osasuna). Y peor saldo en España, solo tres: Cádiz, Elche y Granada. Esto puede variar. Puede haber algún árbitro que le pite un penalti al Madrid de aquí al mes de mayo, no lo sé. Son los penaltis invisibles. ¡Madrid invisible! Sigo con él. ¡Gracias, maestros!"





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

GANAS DE CLÁSICO �� pic.twitter.com/qZ06hrGssY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 6, 2021





Clásico por el liderato

El gran clásico del fútbol español dejará en la noche del sábado un nuevo líder en la clasificación de LaLiga Santander y una buena dosis de presión para el Atlético de Madrid, tras la cita entre un Real Madrid crecido por la imagen ofrecida ante el Liverpool y un Barcelona con el factor físico de su lado, que vuela en el torneo doméstico.



Al final de la primera vuelta era complicado explicar que del clásico de abril saldría un nuevo líder. Nadie en el Real Madrid y Barcelona lo podían imaginar por la distancia de un Atlético de Madrid crecido. El desplome del equipo de Diego Simeone y el regreso a la regularidad de dos grandes que siempre vuelven, presentan un partido con todos los alicientes en un nuevo escenario.