Tomás Guasch, sobre el vídeo promocional de la Supercopa de España en Arabia: "¿Es verdad o es un fake?"

La Supercopa de España se disputa la próxima semana en territorio de Arabia Saudí. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao se disputarán en Jeddah el primer título de la temporada. Para anunciar el torneo, Arabia Saudí ha publicado un comentado vídeo en el que no aparece ninguna mujer y las referencias a la cultura española ha provocado muchos comentarios en las redes sociales.





Sobre ese vídeo, Tomás Guasch, comentarista de Tiempo de Juego, ha querido preguntarse en Tiempo de Análisis sobre su autenticidad.

"Hola, estaba pasando un rato divertido con el maestro Pérez Reverte y 'El italiano' cuando me llama mi amigo Miguel Ángel Pons y me pasa la promo del ministerio de Arabia Saudí referido a la Supercopa de España que va a ser en Jeddah. Podeís verlo y después comentamos. He tratado de identificar la autoría para comprobar si es verdad, pero no doy con ello, ¿a ustedes les parece que es verdad? No aparece muchacha alguna, no hay referencia a nuestro vino ni a las cosas que se hacen en España, un toro metido en un cajón, hay una refernecia a no sé qué catalán... Tiene un punto absurdo a la par que divertido. El tipo que habla primero, sí es verdad, parece Rubiales con bigote y, el último, 'Bin Ceferin'. Oye, ¿será verdad todo esto? No hay señoras, sería conveniente mandarles una vez allí la Supercopa femenina a ver qué vídeo organizaban. ¿Es verdad o es un fake? A partir del miércoles, un Barcelona-Real Madrid en Arabia. Hace muchos años que les vendimos que era el mejor partido del mundo y resulta que han tenido que ponerlo a dedo porque no hay manera de que se encontraran, los eliminaban antes. Pues nada, repasen el vídeo y díganme si es una broma o es cierto, de momento, yo sigo con Pérez-Reverte..."

Athletic - Atlético y Barcelona - Real Madrid dan el pistoletazo de salida a la Supercopa de España

La Supercopa de España tendrá lugar entre los días 12 y 16 de enero de 2022, en Arabia Saudita. Las semifinales, Athletic Club-Atlético de Madrid y FC Barcelona-Real Madrid, se celebrarán, respectivamente, entre el 12 y el 13. La final será el día 16, en el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad saudí de Yeda.

Xavi: "Ansu Fati estará en la Supercopa"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, confirmó que el delantero Ansu Fati, que afronta la recta final de su lesión en los isquiotibiales del muslo izquierdo, estará disponible para jugar la Supercopa de España que a partir del 12 de enero se disputará en Arabia Saudí. En la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado (18.30 horas) contra el Granada, el técnico catalán admitió que el delantero hispano-guineno "está muy bien", si bien prefiere no forzar su reaparición contra el equipo andaluz ya que todavía no está al cien por cien.

"Su recuperación es una noticia espectacular para nosotros, es un jugador que es capaz de marcar diferencias, pero tiene que estar al cien por cien, y no queremos correr ningún riesgo. Está con buenas sensaciones pero preferimos reservarlo para la Supercopa", desveló.

Xavi, en rueda de prensa



Xavi Hernández: "Es buen partido para demostrar que estamos en ascendencia"



El Barça recupera a Gavi, Abde, Balde, Dest, Memphis, Lenglet, Umtiti y Luuk





Ancelotti: "Bale tiene un problema en la espalda que la tiene un poco cargada y no se encuentra bien"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, confirmó el regreso del brasileño Vinícius Junior ante el Valencia, una vez superado el coronavirus, elogió el rendimiento del jugador en la primera vuelta pero descartó que su equipo sufra 'Vinicius-dependencia'. Además, de cara a la Supercopa de España, GarethBale será duda hasta última hora, al igual que Mariano.

"Bale no está disponible para el Valencia, como Mariano, Jovic o Carvajal que viajará a Arabia porque tiene posibilidad de jugar. También Jovic que sigue siendo positivo pero con una carga muy baja. Tenemos que valorar para Arabia a Mariano y Bale", dijo.

Rueda de prensa de Ancelotti, entrenador del Real Madrid



"No creo que el Real Madrid tenga 'Vinicius-dependencia"



"La generación de ahora tiene menos respeto a la autoridad"



"Bale tiene un problema en la espalda que la tiene un poco cargada"