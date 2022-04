Tomás Guasch recuerda a Juanito en el 30º aniversario de su fallecimiento: "El más grande"

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', se pasa por un nuevo video de 'Tiempo de Análisis' para recordar, desde Fuengirola, los 30 años de Juan Gómez 'Juanito' en el día de la presentación de su documental en el Festival de Málaga que recorre el trayecto vital del extremo malagueño desde su Fuengirola natal hasta el triunfo en el Burgos y el Real Madrid, su paso por el Málaga y su etapa de entrenador.

"El sábado 2 de abril se cumplen 30 años que nos dejó Juan Gómez, Juanito. Estamos en Fuengirola, bien rodeados, en un acto que ha organizado la peña madridista, el ayuntamiento y demás. Roberto, su hijo querido, Poli Rincón, el boquerón Esteban, representante del Barça, don Ricardo Gallego y el señor Salguero. Todos estos señores, hoy no es que fueran internacionales, es que cobrarían 200 millones de euros por temporada.

Roberto, 30 años, hemos dado una oferta floral a tu padre, está el salón de actos lleno, ¿imagino que para un hijo no hay mayor alegría? Se agradece, son muchos años y la verdad que en vez de olvidarle la verdad que parece que cada año va a un poquito más. Uno poquito más y más y más, lo que demuestra lo que sabemos queridos. El que se anime, ¿Juanito fue punto y aparte, no? Sigue siendo punto y aparte.

Poli Rincón: 'Es único e irrepetible. No habrá nunca jamás otro igual. Imposible'.

Boquerón Esteban: 'Yo estoy temiendo porque es capaz de morderme tal como está, ¿qué vamos a hablar de él? Son muchos años y tengo que decir algo que me ha llamado la atención, es decir, cuando el otro día leo que hace 30 años, parece mentira, porque a las cuatro de la mañana le despertaron dándole en la cabeza y esto se me quedó grabado y más cuando he leído 30 de la muerte de Juan Gómez'.

Querido, illa, illa, illa, Ricardo Gallego: 'Eso es lo que tiene la afición del Real Madrid recordando a Juan todos los días que hay partido en el Bernabéu y para que vean que todavía queda el ambiente y en la retina de todos, no solo de los de aquella época, si no de los jóvenes que realmente no lo conozcan, pero gracias a eso lo pueden seguir recordando'.

El señor Salguero, más allá de la relación del fútbol con Juan, la tuvo de toda la vida. Salguero: 'Siempre porque él fue el que me acogió un poco en el vestuario, diciendo este es mi paisano pues hay que mantenerlo, hay que respetarlo y desde entonces siempre le he tenido yo ese mismo respeto a él y a todo lo que Juan ha sido para el Real Madrid. Incluso, en ese minuto 7 que es algo inolvidable todavía, perdurará durante muchos años la memoria de Juan'.

Sí señor, total, 30 años. Dentro de 30 y dentro de 60 más otros seguirán recordándole, el más grande".

Se presenta el documental de Juanito en Málaga

Después de una brillante carrera como futbolista y unos comienzos prometedores como entrenador, la prematura y trágica desaparición de Juanito le convirtió en una leyenda que, cuando se van a cumplir treinta años de su muerte el próximo 2 de abril, todavía es recordada con el grito "Illa, illa, illa, Juanito Maravilla".



Un documental dirigido por el jerezano Juan Miguel del Castillo, que se presenta este viernes en el Festival de Málaga, recorre el trayecto vital de Juan Gómez desde su Fuengirola natal hasta el triunfo en el Burgos y el Real Madrid, su paso por el Málaga y su etapa de entrenador. "Juanito es una figura quizás muy conocida, pero poco reconocida. Los jóvenes no saben quién es, a pesar de que era un crack, y por los valores que transmitía con su lucha, su afán de superación y su pasión, este documental está enfocado especialmente al público juvenil", afirma su productora ejecutiva, Pilar Crespo.



Tras dos trabajos anteriores con Del Castillo en los que fusionaban la ficción y el documental ("El secreto de Bélmez" y "El pacto de los estudiantes"), decidieron repetir esta fórmula y muestran ahora a un entrenador que enseña a sus jóvenes futbolistas quién era Juanito. "Queríamos hacer un producto para todos los públicos y para ver en familia, como es el fútbol, que aunara a tres generaciones, los abuelos que conocieron a Juanito, los padres a los que les suena y los hijos que no lo conocen", explica.

Han podido contar con testimonios de primer nivel como los de Vicente del Bosque, Emilio Butragueño, Míchel, Rafael Gordillo o los periodistas Alfredo Relaño y Tomás Roncero. "Es increíble encontrar un personaje tan querido, incluso por sus rivales. Todos coinciden en que era una maravillosa persona y un crack en el terreno de juego, y alguno dice que han pasado muchas estrellas por el Real Madrid, pero que en el Bernabéu se le recuerde todavía en el minuto 7 de cada partido es muy fuerte", resalta la productora.



Pese a la grandeza de la figura, el documental no se limita al elogio y muestra a Juanito "con sus errores y aciertos", como aquel pisotón en la cabeza durante un partido en 1987 al futbolista alemán Lothar Matthäus que dio un giro a su carrera, porque supuso su salida del Real Madrid y su llegada al Málaga.



"Hay que contar también los baches de la gente, para explicar cómo los afrontan y vuelven a subir después y cómo los pasan para coger impulso. Nadie es perfecto y todos cometemos errores", señala Crespo sobre un Juanito lleno de nobleza que, solo unos minutos después del pisotón, ya admitía en unas declaraciones que se había equivocado.



También quiso enmendar su error regalando a Matthäus una muleta y un estoque, que simbolizan su otra pasión al margen del fútbol, los toros, ya que quienes le conocieron aseguran que si no hubiera triunfado en el césped lo habría hecho seguramente en los ruedos. Otra prueba de esa afición taurina es que, en el partido en el que se retiró del fútbol, en el estadio malagueño de La Rosaleda, el diestro Curro Romero le cortó simbólicamente la coleta.



Apenas cuando comenzaba su carrera como entrenador en el Mérida, un desgraciado accidente de tráfico al regresar de ver un partido del Real Madrid segó su vida, como relata en el documental quien conducía el coche en el que murió Juanito, el entonces preparador físico del equipo extremeño, Miguel Ángel Jiménez "Lolino".



"Fue una muerte muy trágica y absurda, con la que se frustró su segundo sueño, entrenar al Real Madrid, algo para lo que estaba demostrando que servía", resalta la productora. Tras el estreno en el Festival de Málaga, el documental se proyectará en Fuengirola el 1 de abril, víspera del trigésimo aniversario de su muerte, se presentará también en Madrid y continuará su recorrido por festivales antes de llegar a las salas en junio