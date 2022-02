Tomás Guasch: "El Real Madrid, a 15 puntos del Barça y el Barça un partido menos; ojito que pueden ser pocos"

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE' se pasa otro viernes por 'Tiempo de Análisis'. Esta vez para hablar del momento dulce que está viviendo el FC Barcelona de Xavi Hernández. De ser un equipo desahucidado, los blaugrana en los últimos partidos "han metido cuatro goles por partido", ante Atlético de Madrid, Valencia y Nápoles, "menos en Cornellà", recordó Guash mirando la racha goleadora de los blaugrana.

"¡Azulgrana! No, el Numancia. 'C.D. Numancia, 10 años de gloria'. Estaba un día nublado repasando libritos antiguos, tampoco tanto este, lo grandes momentos del Numancia que nos hicieron a todos hinchas suyos, yo sigo teniéndole el cariño que merece y que nos lleva hacia las reflexiones de ahora. Este color, ¿verdad? azulgrana casi. Claro, hay que hablar del Barça, hay que ser generoso con el Barça. Llevábamos meses clamando por un Barça mejor, más fuerte y demás, que no podía ser como estaba y ahora resulta que mete cuatro goles por partido, menos en Cornellà, y le ponemos pegas, hombre pues no. Esto es evidente que ha cambiado, fíjense ustedes los desahuciados. Jordi Alba parece un misil y Piqué hizo ayer un gol que lo hubiera firmado Van Basten. Quizás tiene que ver porque tiene mejores compañeros que han elevado el tono futbolístico y de ánimo de la tropa. Comparen este Barça con el que empezó la temporada, el que hizo dos goles en todo el grupo de clasificación de la Champions, salió de estampida y verá que no tiene nada que ver. Buen fútbol, buenos futbolistas – buenos futbolistas, buen fútbol, si esto es muy fácil. Xavi es un tipo que tiene el fútbol que le gusta en la cabeza, como todos los entrenadores, pero si tiene mejores pimplos va a hacer mejor cesto y está claro que este cesto está saliendo bastante apañadito. Hay que ser generoso con quien lucha por huir de su mediocridad y esto se le puede aplicar al Barça y a toda persona, animal o cosa que se dedica a poner los cinco sentidos en mejorar su vida. Bueno, quien no mejora es Bale, ahí no hay diferencia. Una molestia le impide estar en Vallecas, bueno se ahorra un viaje engorroso a ver si hay suerte y puede estar a disposición, que dicen, contra el PSG. Hay cosas que no marchan, el Real Madrid a 15 puntos del Barça y el Barça un partido menos, ojito que lo mejor son pocos. Sigo con el Numancia, ¡viva Soria!"

Barcelona-Galatasaray; Sevilla-West Ham y Betis-Eintracht, en octavos de la Europa League

El Sevilla FC, seis veces ganador y club más laureado de la UEFA Europa League, se medirá en los octavos de final de esta temporada al West Ham inglés, mientras que su vecino del Real Betis se enfrentará al Frankfurt alemán y el FC Barcelona recibirá al Galatasaray turco. No hubo demasiada suerte para los dos equipos de Sevilla, ciudad que albergará en el Ramón Sánchez-Pizjuán la final de esta Europa League. Por su parte, los sevillistas se las verán con el único representante de la Premier League, con vuelta en el Estadio Olímpico de Londres.

Por su parte, el Real Betis se las verá con un Frankfurt que está décimo en la Bundesliga en una eliminatoria en la que, en principio, los béticos parten como favoritos por su gran forma en LaLiga Santander, terceros.

Y el tercer representante de LaLiga, el FC Barcelona, es quien más suerte tuvo en el sorteo llevado a cabo este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). Los de Xavi Hernández rememorarán duelos del pasado ante un Galatasaray que intentará dar la campanada ante un Barça que viene de eliminar al Nápoles con un gran fútbol.

Bale y Alaba, bajas ante el Rayo Vallecano por sendas sobrecargas

Las ausencias del austriaco David Alaba y el galés Gareth Bale en la convocatoria del Real Madrid, son las novedades de Carlo Ancelotti para medirse al Rayo Vallecano respecto a la citación de su último partido, con la presencia del ucraniano Andriy Lunin en la lista, en un momento duro por el ataque bélico que sufre su país.

Ancelotti pierde para visitar Vallecas a Alaba en la defensa y no podrá contar con Bale en ataque, ambos por molestias musculares que invitan a no forzar su participación ante el Rayo.

La única cara nueva de la convocatoria que será uno de los descartes el día del partido, es Luis López como tercer portero. Ancelotti admitió que Lunin atraviesa un "momento difícil" por el ataque de Rusia a Ucrania, con familia y amigos en su país de origen, pero el portero integra la convocatoria y está en condiciones de jugar en Vallecas si Thibaut Courtois sufriese algún percance.