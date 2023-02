Tomás Guasch: "Ni le preguntan a Laporta por las obras del Camp Nou"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', se ha pasado este viernes por el 'Tiempo de Análisis' para hablar de las cosas visibles y las invisibles: el posible título del Real Madrid, y las obras del Camp Nou de cara a su remodelación para la temporada que viene.

"Hoy vamos de cosas invisibles, como este librito recuperado. 'Madrid Invisible', del maestro Raúl Cancio. Una obra que o te orientan debidamente o te pasan desapercibido para el gran público y son una maravilla. Maravilla será, imagino, el futuro Camp Nou. Ahora mismo, invisible. Como el libro de los muchachos. Ayer la rueda de prensa del presidente Laporta, extensa, nadie le preguntó sobre este asunto, que es el mollar, más allá de los goles de Lewandowski y los que para Ter Stegen. Hubo que variar el pliego de condiciones para acceder a la obra, al final se lo dieron a una empresa turca, desconocida, fuera de su país, vamos. Parece ser que cuenta con el paraguas del presidente Erdogan y es una de las punteras, y que al final pues llega aquí sin saber en qué condiciones lo hace, por qué ella sí y otros no... en fin, un poquito sospechoso. Ni preguntan ni naturalmente Laporta responde porque si ni preguntan, para que voy a explicar. Más allá de los ladrillos, el Barça jugará mientras haga obras en Montjuic. Por cierto, dicen que en el año 2024 estará acabado, es un ejercicio de optimismo extraordinario. Usted y yo, en casa, hacemos una obra, un baño, de tres por dos, quince días, dura mes y medio, pero bueno. Para el año que viene. Sea como fuere, en ese periodo de tiempo, el Barça jugará en Montjuic. Están los socios asustados, de la persecución enfermiza del Ayuntamiento de la Colau hacia el coche, pretenden que no vayan solo motos, coches ninguno, al Estadio Olímpico. Una cosa comodísima. No se pueden ubicar a todos los socios y abonados, hablan de 25.000, tampoco se aseguran su localidad. El señor que tiene ahora mismo su ubicación al lado del palco presidencial, igual le mandan a un córner. Nadie ha explicado nada ni nadie pregunta nada. Por lo tanto, estamos ante el gran invisible. Hay gente que se queja, 'oigan, hablan mucho ustedes de las obras del Bernabéu', pero si aquí no habla ni el club de la del Barça, pues cómo vamos a hablar. Mañana hablaremos de cosas visibles, la final del Mundial de Clubs. He estado repasando el currículum de los defensas del equipo árabe y parece que no hay ningún sádico, de estos de la patada y a seguir, con lo cual me animo a pensar que, como la semifinal, será un partido de fútbol normal y corriente. Y quien Dios se la ve, San Pedro se la bendiga. Para el prestigio internacional del Madrid, estaría bien que conquistase su quinto Mundialito en esta versión actual, que parece condenada a desaparecer porque en un tiempo habrán 82 equipos jugando el Mundialito este. Veremos, veremos si el Madrid se hace visible como campeón otra vez, y si los del Barça explican alguna vez algo"

Laporta: "Hemos salvado al Barça de la ruina económica"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, destacó este jueves que el equipo directivo que encabeza está revertiendo la delicada situación económica por la que atraviesa la entidad, una situación que calificó de "esperanzadora" y que, según él, viene acompañada de un buen momento deportivo, tanto del primer equipo de fútbol como de las diferentes secciones.

"Podemos decir que hemos salvado al Barça de la ruina económica", afirmó orgulloso en una rueda de prensa que se celebró en el Auditorio 1899 del Spotify Camp Nou y en la que hizo balance de esta primera mitad de temporada.

Según Laporta, la directiva que preside ha tomado "una serie de decisiones valientes que están llevando el club por el buen camino".

"Hemos dado beneficios después de cuatro años y hemos pasado de BBB- a una calificación de la deuda de BBB. En el Espai Barça, la empresa de 'rating' nos ha dado la BBB+, una nueva muestra de que la salud del club va mejorando, y eso nos puede ayudar en la búsqueda de nuevos inversores", destacó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El presidente también subrayó que se ha hecho "un trabajo muy importante en el área comercial" y que se ha logrado "el récord de patrocinios". Y también en la venta de entradas, tanto en el Spotify Camp Nou, como en el Johan Cruyff, en las visitas al Museu y en la venta de camisetas.

El Real Madrid, buscando su quinto Mundialito

El Real Madrid busca su octava corona mundial, el quinto Mundial de Clubes desde el cambio de formato en el 2000, en una final que reconoce al mejor club del planeta en el estadio Príncipe Moulay Abdellah que enfrenta al equipo más laureado de la competición ante la revelación, Al Hilal saudí, ganador de la Liga de Campeones asiática, que dio la gran sorpresa eliminando a Flamengo.

Un título convertido en obligación para el Real Madrid. Un sueño para Al Hilal en su primera final en un Mundial de Clubes. El broche perfecto a una temporada de ensueño del equipo de Carlo Ancelotti y un impulso en el presente. Víctima de un calendario que afecta a su regularidad, con partidos cada tres días que condicionan el físico y dejan lesiones que pasan factura.

Encaró el Mundial de Clubes sin tres de sus grandes referentes en una larga lista de bajas. Con una portería sin Thibaut Courtois, una defensa sin Eder Militao y un ataque sin Karim Benzema. Los dos últimos viajaron a Rabat tras el triunfo para apurar sus opciones. Serán duda hasta el final, con mayor necesidad en el regreso de un 9 puro como Benzema pese a los cuatro tantos de semifinales que dieron forma a un resultado engañoso tras momentos de dificultad ante Al Ahly.