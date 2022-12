Tomás Guasch: "Luis, devuélvenos la Selección y mucha suerte, hombre del norte"

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', nos habla este viernes en 'Tiempo de Análisis' de Luis de la Fuente, el nuevo seleccionador español, como reemplazo de un Luis Enrique que cerró el jueves una etapa de cuatro años, interrumpidos durante unos meses, como entrenador de España.

"Los Hombres del Norte, de John Haywood. Un hombre del norte dejó la Selección y llega otro, Luis de la Fuente. De Haro, La Rioja. Rindámonos a la evidencia, lo primero. La COPE manda mucho. Luis de la Fuente, durante mucho tiempo, colaborador de COPE Bilbao. El programa, 'Minuto 91 y Demás', con Peña y compañía. Pues compañero, mucha suerte. Conocido De la Fuente en sus años mozos como Tarantini, fíjense ustedes. Tarantini, defensa argentino, lateral como él, como De la Fuente, campeón del Mundo en el 78 con Menotti, que era un personaje dotado de una melena con muchos rizos, un Puyol a lo bestia. Y que De la Fuente le recodaba a sus compañeros de la época al famoso Tarantini. Con el tiempo, todos vamos perdiendo cosas, pero de ahí la anécdota. Simpático, gamberrete en sus años mozos, por lo visto conformaba un trío con los hermanos Salinas que las paredes de Lezama temblaban cuando aparecían. Mítica la noche en la que, volviendo de un partido a Lezama a dormir, se les ocurrió al trío calavera este aflojar la puerta de la habitación de Txetxu Rojo, que tiene mucho carácter y había sido suplente, no venía del mejor humor. Total, que se cayó la puerta y De la Fuente y compañía no llegaron corriendo a Haro de milagro. Tipo muy querido allá donde ha estado, naturalmente también en Sevilla, por donde pasó con Joaquín Caparrós, que le hizo delegado del Athletic dos años. Ha pasado prácticamente por todos los niveles de un club por donde ha estado. Del puesto de delegado pasó al Bilbao Athletic y de ahí a la Federación donde está a punto de tocar la cima con la dirección de la Selección absoluta. El Sevilla fichó a su mujer, camera, ¿volverá Sergio Ramos? Ya quiso ir a los Juegos de Tokio y a De la Fuente no le pareció muy conveniente. Un tipo lateral, con el Chato Núñez se repartían esa labor. Si había que atacar jugaba De la Fuente y si había que defender jugaba Núñez. Todo el mundo tiene por seguro que el ambiente en la Selección va a cambiar. No te deseamos, colega, que te vuelva a salir el pelo, eso es difícil. Con que no se nos caiga a nosotros, nos damos por pagados. Devuélvenos la Selección y mucha suerte, hombre del norte"

De la Fuente se estrenará ante Haaland

Luis de la Fuente, nuevo técnico de la selección española tras relevar a Luis Enrique Martínez, se estrenará en el cargo el próximo 25 de marzo ante la Noruega que lidera Erling Haaland. Será el primer encuentro de la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024, correspondiente al grupo A, y el estreno del preparador riojano con la selección absoluta.

Tras recibir al cuadro nórdico, España visitará tres días después a Escocia en el segundo partido de esta previa.

La siguiente cita para el cuadro que dirigirá el técnico riojano será la fase final de la Liga de Naciones, que se disputará en Países Bajos (en Rotterdam y Enschede) en junio. Las semifinales serán los días 14 y 15 de junio y la final el 18. El sorteo para determinar los emparejamientos y cuándo se disputarán los dos primeros choques tendrá lugar en enero en la sede de la UEFA en Nyon.

Las otras tres selecciones clasificadas para esta fase final son Países Bajos, Croacia e Italia. España acudirá tras ganar su grupo por delante de Portugal, Suiza y República Checa. En la anterior edición de este torneo fue subcampeona tras perder ante Francia en la final.