Tomás Guasch: "Si hay fallo contra la UEFA, una ley nacional no va a mandar sobre una europea"

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', nos habla este viernes en 'Tiempo de Análisis' sobre la posibilidad de que haya huelga en el fútbol español.

La recomendación literaria de esta semana de Tomás Guasch es todo un clásico: El Quijote, al que alude con las ensoñaciones como extrapolación a las intenciones del Gobierno español de que los clubes españoles rechacen la Superliga, cuando existe la posibilidad de que haya un fallo en contra de la UEFA.

"Ensoñaciones. La liga profesional convocaba una huelga la semana que viene para forzar a que el Gobierno de España y alrededores introduzcan una nueva Ley del Deporte para que los clubes de fútbol se apuntasen a la Superliga no podrían jugar la liga nacional. De conseguirlo, en todo caso, estaríamos con una Ley de un país miembro, España. Si el Tribunal Europeo, desde Luxemburgo, parece que para diciembre, falla que la UEFA es un monopolio y que pueda haber otros organismos capaces de organizar otros torneos. Dudo mucho que una ley, nacional, de un país, pueda estar por encima de una ley europea. Se acabó el monopolio, oiga, lo de la Renfe, hay otros trenes. Imagínese que hay Superliga. Entonces prescindimos de Barcelona, Madrid y Atletico, todos los que se apunten ahí. Más cosas. En el momento en el que hubiera fallo contrario a la UEFA y a favor de la Superliga, ¿qué pasará? Porque la UEFA tratará de ponerse de acuerdo con los rebeldes. Lo conseguirá o no, pero no lo normal es que hagan lo posible para llegar a un pacto y seguir manejando ciertas cerezas. No todas las del dinero, que es lo que les pica a estos, pero procurarán no perder. Vamos a la huelga, para una ley nacional que no tendría una validez en Europa, es una huelga, es un brindis al sol... queridos, de esto no hemos profundizado y hace falta".

La asamblea del día 27, clave

El fútbol español corre un serio riesgo de paro. Así se lo hizo saber Javier Tebas a los clubes de Primera y Segunda a los que ha convocado a una Asamblea Extraordinaria el próximo jueves 27 de octubre. Sobre la mesa la amenaza real de detener las competiciones si no se arregla el problema de la Ley del Deporte.

El pasado lunes 17 de octubre representantes de LaLiga y de 16 equipos se vieron las caras con Miquel Iceta, Ministro de Cultura y Deporte, para hacerle ver su preocupación por el papel que la nueva Ley del Deporte permite a la Superliga. Y es que una serie de enmiendas retiradas por el PP dejan abierta la puerta a la presencia de clubes españoles en esta competición y a su participación a la vez en el campeonato doméstico. Temen que se ponga en serio peligro el acuerdo con CVC que reportaría unos 2.000 millones de euros a las entidades.