Tomás Guasch: "Están probando un nuevo VAR; seguiremos entretenidos"

La FIFA aseguró que se están llevando "con éxito" en el Mundial de Clubes de Abu Dabi nuevas pruebas de la tecnología de fuera de juego semiautomatizado, así como de la de seguimiento de extremidades de los jugadores. Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE' habla, en Tiempo de Análisis, de las nuevas pruebas de la tecnología de fuera de juego semiautomatizado

¡Hola! Estaba buscando un librito con un titular sugerente para lo que les voy a contar después. Lo he encontrado. 'Políticamente indeseable', de Cayetana Álvarez de Toledo. ¡Un nuevo VAR! Están probando un nuevo VAR. Si les gusta lo pondrán en el Mundial de Qatar. Es un VAR semiautomático. Las manos seguirán siendo manos y al siguiente no. La jugada de ayer en San Mamés de Vivian será penalti el miércoles y no lo será el jueves... y seguiremos entretenidos. Una nueva tecnología que da para mayor trinque de más gente y los que están seguirán trincando. Más madera. El Chelsea. Su deuda con Abramovich, el dueño, asciende ya a 1800 millones de euros. En este rato que estamos hablando ya estará en 1810€ más o menos. Estos de 'Fair Play' financiero nada de nada. Si un día el señor ruso se cansa el Chelsea pedirá plaza en la 4ª o 5ª RFEF. Mientras sigue con el escándalo como el PSG, que ha roto el récord de su masa salarial. Los demás, el Barça por ejemplo, haciendo de mangas y capirotes para cuadrar una masa salarial. La golfería es infinita, queridos. No es que haga falta una Superliga, hay que montarla ya y a estos no dejarlos entrar. Indeseables, futbolísticamente.

The technology is being currently used at the #ClubWC, with 3D animations displayed on the stadium big screen and on TV, to give fans greater insight into offside decisions.