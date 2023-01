Tomás Guasch: "Con Shakira y Piqué ha vuelto el vodevil"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', se ha pasado este viernes por el 'Tiempo de Análisis' para hablar de todo lo que ha pasado en una semana muy revuelta... sobre todo por un asunto: la canción de Shakira con Bizarrap en la que hay claras referencias a Piqué. Además, una Supercopa que ha dejado un Clásico en la final del domingo.

"Señores, ha vuelto el vodevil. Es un género, una comedia ligera, que tuvo su exitazo en los años 20. Dicen que data del siglo 18. Vaudevil, comedia frívola, frágil y picante... picante, Piqué... basada en equívocos e intrigas que puede incluir números musicales. En estas épocas navideñas ha estado muy de moda, sobre todo en Madrid los musicales, pero aquí vuelve lo que ha vuelto locos a mis abuelos y a la gente de su generación. Shakira y Piqué han recuperado un género perdido, eso está claro, y nos han tenido entretenidos toda la semana. Puede haber más. Corre por Barcelona gente de una empresa turca, constructora, que parece ser que va a ser la que va a llevar a cabo la obra del Espai Barça, toda la remodelación de las instalaciones del club, y hay un amigo que es conocido de uno de los empleados de esa empresa, y dice que cuidadito, las series turcas están de moda, como Tierra Marga. Pueden montar una con este episodio entre la cantante y el exfutbolista. No les cuento ya si se meten los colombianos. Pueden hacer una serie de unos cuantos años. Ha vuelto el vodevil en una semana muy vodevilesca. Directivos anteriores del Barça le llamaban 'enano hormonado' a Messi, no me digan que la cosa no tiene mérito, están los turcos estos para hacer una obra en Barcelona, y está la Supercopa. Fantástico. Grandes broncas al Betis y al Valencia cuando se acercaban al área, porque el pueblo quería un Barça - Madrid que es el que van a tener para el domingo. De momento, a gran nivel están Ter Stegen y Courtois, podrían jugar ellos dos solos y la cosa tampoco sufriría demasiado cambio. Sobre el vodevil de Shakira y Piqué... casi que estoy con él"

Shakira incendia las redes con su nueva canción contra Piqué



Más de 25 millones de visualizaciones en Youtube en 12 horas y un aluvión de reacciones en redes sociales han convertido en viral la esperada colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap, una canción llena de dardos envenenados dirigidos a su expareja, el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué.

Publicada durante la pasada madrugada española bajo el título "BZRP Music Session #53", Shakira lanza en ella frases como "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión" o "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te salpique".

Va aún más allá y no deja asomo de dudas sobre sus intenciones cuando dice "esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques" o "contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

Una de las reacciones más comentadas ha sido la del 'streamer' Ibai Llanos, amigo y socio del futbolista catalán, que se ha hecho a su vez viral con un vídeo en el que escucha y comenta, lleno de sorpresa e incredulidad, la letra completa de la canción. "Descanse en paz Gerard Piqué", llega a decir Llanos, que confiesa que no esperaba que las alusiones fueran tan directas.

