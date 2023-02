Tomás Guasch: "Imagino que este episodio del Barça tendrá su película"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', se ha pasado este viernes por el 'Tiempo de Análisis' para hablar sobre el Caso Negreira y de las últimas informaciones, las cuales incluyen las declaraciones del expresidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, al respecto del historial de las relaciones entre el Barcelona y Enriquez Negreira, además de las palabras del presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"El librito de hoy solamente puede ser este: Fútbol y Cine, del gran Carlitos Marañón, aquí Marilyn Monroe, saliendo. El Barça, este episodio último con Enríquez Negreira, seguro que tendrá su película y Carlitos nos lo comentará en su próxima edición de este libro magnífico. La historia la saben ustedes, no hay que insistir en ella. Durante 20 años, un club de LaLiga le paga al número dos del estamento arbitral por ciertos servicios. Fin de la cita. Sí que hago dos comentarios. Uno, la coña dura veinte años, ha declarado el expresidente Bartomeu. Y el resto... porque esto viene de Gaspart. Hay quien sospecha que de cuando Núñez, pero bueno, dejémosle y que Dios lo tenga en su gloria.

De Gaspart para acá. Imagino que irán pasando a decir lo suyo, ¿no? Bartomeu ha declarado hoy en ABC al querido Sergi Font que Laporta le cuadriplicó el salario al señor Enríquez Negreira. Imagino que pasará alguno más por allí. Bartomeu, su gestión no se puede calificar de brillante precisamente, pero es que está en todas. Hay quien sospecha que si hubiera sido más maleable con el 'procés', muchas de las cosas que le han pasado no le hubiesen ocurrido. Pero el hombre se negó, junto a los jugadores, Messi a la cabeza, a aplazar aquel partido con Las Palmas en plena ebullición del 1 de octubre. No quiso saber nada de la vía catalana, aquella manifestación que recorrió toda Cataluña. Querían que acabase en el Camp Nou, él se negó.

Por lo que sea, otra casualidad. Casual que en aquellas épocas de Negreira mandando, al Barça no le pitasen un penalti en setenta y pico jornadas, casualidad, pues al igual que Bartomeu se puso en contra de lo que manda en Cataluña y es el pim pam pum. Espero que los otros presidentes declaren, en el juzgado, si admite a trámite lo que le puede presentar la Fiscalía o la farmacia de la esquina. Alguna base se tendrá que hacer responsable de esto, digo yo.

Y segunda: me han llamado de una radio argentina. Un colega muy gracioso me dice, 'ché, si esto lo hace el Real Madrid...', y acabó pronto la discusión. Lo del capitolio hubiera sido juego de niños. Seguiremos esperando la película del Barça"

El Caso Negreira salta a la arena política

El caso Negreira, investigado por la Fiscalía de Barcelona por un presunto delito de corrupción entre particulares a una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y número dos del CTA entre 1994 y 2018, que salpica al FC Barcelona ha saltado este viernes de pantalla y se ha situado en la arena política.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a la investigación que abrirá la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al respecto; mientras que el ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha desmentido las informaciones publicadas en algunos medios que apuntan a que el Gobierno modificó la Ley del Deporte para "cubrir" las "presuntas irregularidades" del FC Barcelona.

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, confía en que el asunto se aclare “cuanto antes, porque el buen nombre del deporte español" y el grupo parlamentario del PP en el Senado ha pedido la comparecencia del presidente del CSD, José Manuel Franco.

Los entrenadores de LaLiga se pronuncian

En la ruedas de prensa previas a los partidos de la jornada 22 de LaLiga, algunos de los entrenadores de Primera División también dieron su opinión sobre el denominado "caso Negreira".

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha intentado no opinar de la investigación, si bien ha asegurado que "no es algo bueno" la duda que se ha generado sobre la liga española.

Más contundente se ha mostrado el técnico del Villarreal, Quique Setién, que entrenó al Barcelona en la temporada 2019-2020.

“Con el transcurso de los años te das cuenta de que no tienes capacidad para cambiar esas cosas que están podridas. En este deporte hay mucha gente que nunca le dado una patada al balón y que le ha sacado mucho beneficio por encima de sus posibilidades. Todos sabemos que donde hay dinero hay mucha gente interesada y mucha corrupción”, lamentó Setién.

Indignación entre el colectivo arbitral: "Esto es muy negativo"

Los árbitros españoles se mueven entre la indignación, la sorpresa y la ingenuidad que creen que tuvo el Barcelona al pagar "una barbaridad económica" a la empresa de José María Enríquez Negreira, mientras era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), por hacerle informes de arbitraje entre 2016 y 2018.

"Es gravísimo, inimaginable". "Estamos muy sorprendidos". "Es muy negativo para los árbitros y para la competición". "Es un escándalo monumental". "La conclusión indirecta es árbitros comprados, los de antes y los de ahora y esa idea se alimenta con esto". "Esa información no vale nada, ¿por qué le pagaba el Barcelona?, parece de pardillo por parte del club".

Son algunas de las opiniones recabadas por EFE entre árbitros retirados y en activo, desde el anonimato, después de hacerse público que la Fiscalía de Barcelona investiga por un presunto delito de corrupción entre particulares a una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y número dos del CTA entre 1994 y 2018.

Los más veteranos del colectivo arbitral coinciden en "poner la mano en el fuego por Victoriano Sánchez Arminio", presidente del CTA desde 1993 hasta mayo de 2018, de quien dicen que siempre estuvo "preocupado por cualquier cosa que pudiese asociarse a corrupción" y también en el papel "secundario" que creen que tenía Enríquez Negreira como uno de los tres vicepresidente del organismo entonces.