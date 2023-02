Manolo Oliveros: "El Barça ha demostrado ser un gran líder"

El Barcelona ha cerrado la primera vuelta de LaLiga ganando al Betis en el Benito Villamarín (1-2) y con 50 puntos es líder, aventajando en ocho puntos al Real Madrid; que tiene un partido menos. Y Manolo Oliveros, narrador de los encuentros del Barcelona en Tiempo de Juego, analiza el el triunfo azulgrana en 'Tiempo de Análisis'.

"El Barcelona sigue más líder. Y ahora mismo, antes del partido entre Real Madrid y Valencia, el equipo azulgrana aventaja en ocho puhtos al equipo de Carlo Ancelotti. Los de Xavi han sufrido, pero han jugado muy bien esta noche en el Benito Villamarín. Iba ganando 0-2, primero marcaba Raphinha y el segundo, como no, el pichichi Lewandowski. No estaba Dembélé, pero había cuatro centrocampista con un gran Pedri y un gran Gavi.

Pero...llegó una jugada para dar el susto a los jugadores del Barça y la alegría a los seguidores del Real Betis Balompié, 1-2. Se metió un gol Koundé y dio emoción al final del partido. Pero al final el Barcelona ha merecido y ha demostrado hoy que de momentos es un gran líder de esta Primera Divisón, de esta Liga Santander, después de su victoria aquí en el Benito Villamarín 1-2. Tres puntos más para el equipo de Xavi Hernández".

Raphinha: "Los puntos reflejan el duro trabajo. No creo que nos haya favorecido el árbitro"

El extremo diestro del Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', autor del primer gol de su equipo este miércoles en el Benito Villamarín ante el Betis (1-2), manifestó tras el choque que "la sensación es muy buena" tras una primera vuelta en la que "los puntos" que totaliza "reflejan el trabajo duro" de sus futbolistas para tener al equipo como líder sólido de LaLiga.

Para Raphinha, este triunfo "es importante para tener confianza de cara a lo que queda de temporada", ya que era "un partido difícil" contra un rival "muy bueno" frente al que "sabía que tenía que marcar la ocasión que tuviera para no sufrir tanto".



"Yo no creo que nos haya favorecido el árbitro. Creo que ha sido un partido buenísimo. Es normal que las personas cometan errores. En mi jugada en el área, no pedí nada pero el defensa me tocó y caí. El árbitro sabrá si fue penalti o no con la ayuda del VAR. Sentí el contacto y caí", apuntó el atacante barcelonista en declaraciones a Movistar.

Pellegrini: "En el 0-1 huboi una falta clara que el árbitro no cobra"

El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se mostró molesto por el arbitraje tras la derrota contra el Barcelona (1-2) y aseguró que en el 0-1 "hubo una falta clara" previa a su jugador Aitor Ruibal que "no cobra el árbitro".



Pellegrini consideró tras el encuentro que "ha sido un partido muy parejo" y que se decidió a favor del Barcelona "por dos balones detenidos", el primero bastante conflictivo porque hay una falta clara a Aitor Ruibal que, a su juicio, no señaló el colegiado vasco Ricardo de Burgos Bengoechea.

Además, el técnico verdiblanco se quejó de que el neerlandés Frenkie De Jong sacó en la jugada del 0-1 "veinte metros más adelante" de donde se produjo la infracción.



"Así hacen el primero y luego marcan el segundo en un córner. Rui Silva apenas hizo una parada en todo el partido", indicó Pellegrini, mientras que, según su versión, sus jugadores tuvieron "dos o tres que, con un poco de tranquilidad", debieron "definir mejor".



Pese a todo, el técnico santiaguino no desea "centrar la derrota en el árbitro", sino que está "más preocupado en finiquitar las ocasiones que crea el equipo", ya que "la defensa está bien; ellos no tuvieron muchas situaciones de peligro".



El chileno alabó, por otro lado, al lateral zurdo brasileño recién fichado por su equipo Abner Vinicius, de quien dijo que "se está adaptando al fútbol español" y "está cumpliendo, pero necesita mayor proyección en ataque", una virtud que "irá adquiriendo".