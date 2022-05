Xuáncar: "La falta de puntería en los lanzamientos del Real Madrid le sentenció en la Final"

El Anadolu Efes ha impedido que el Real Madrid de baloncesto alce su undécima Euroliga. Los de Pablo Laso han caído por un punto en Belgrado, 57-58, después de "tener todo a favor y el Real Madrid llegó a tener 9 puntos de ventaja". Tras el partido, desde Belgrado, 'Xuáncar' ha analizado la Final Four que han jugado los blancos y que tendrán que "esperar una mejor ocasión, después de haber desperdiciado una muy clara".

"Pocas veces el Real Madrid tendrá la ocasión de ganar una nueva copa de Europa de baloncesto. Lo tenía todo a favor, llegó a tener 9 puntos de ventaja, pero al final la falta de lanzamiento, mejor dicho su falta de puntería en los lanzamientos le sentenció y eso que solo perdió por un punto, pero claro, haciendo tan poquitos no llegó a los 60. El Real Madrid se encontró con un título que se perdió y precisamente frente al rival que ya lo había ganado la temporada pasada. Ganaron los turcos del Anadolu Efes y el Real Madrid tendrá que esperar una mejor ocasión, después de haber desperdiciado una muy clara".

Anadolu Efes repite título y la Undécima tendrá que esperar

El Real Madrid cedió (57-58) ante el Anadolu Efes en la final de la Euroliga, en un apretado y desafortunado desenlace de la cita celebrada en el Stark Arena de Belgrado, que coronó al cuadro turco por segundo año consecutivo.

El equipo blanco, que buscaba su undécima Copa de Europa en el mismo escenario en el que conquistó la décima hace cuatro años, tuvo el título en su mano en un gran inicio de segunda parte. No mató al campeón el Madrid, y el Efes logró el mando para los últimos instantes. Micic (23 puntos) y MVP de la 'Final Four', Larkin y Pleiss (19 puntos y 7 rebotes) fueron los mejores.

El famoso 'bonus' de faltas, importante casi siempre no estar en él para no dar tiros libres al rival, traicionó a los blancos. El Efes gastó los últimos 45 segundos tratando de llegar al aro y el Madrid sumando faltas. Dos faltas, medio minuto extra, y el balón aún en manos de los turcos con ese mismo 57-58.

El último ataque, otro triple de Larkin, tampoco entró, pero en el rebote largo, sin un dueño claro, murió el partido. Así se le esfumó al Madrid su intento de volver a reinar con Pablo Laso en Europa, como en 2015 y 2018, después del subidón de eliminar al Barça en semifinales. No hubo premio gordo para los blancos, que tendrán que pensar ahora en el título de Liga Endesa.

El Efes logró la segunda Euroliga de su historia, el año pasado a costa de los catalanes, en una batalla de poca anotación. Micic fue el cerebro y ejecutor, con chispazos importantes de Larkin, pero Pleiss fue quien ató el triunfo en la segunda mitad, cuando si hubo un pívot apuntando de inicio a liarla fue Tavares.

El juego por dentro fue cosa del de Cabo Verde en un tremendo inicio que dejó 12 puntos, 8 rebotes y 18 de valoración en nueve minutos. El rebote fue el aliado blanco, ante la falta de acierto que cortó Taylor en el arranque del segundo cuarto. El Madrid tuvo la primera opción de escapada, con la entrada en escena de Randolph, pero entre Micic y Larkin arreglaron el momento (34-29).

Tavares volvió en la reanudación y el Madrid tuvo la opción clara de enseñar la salida al campeón. Sin embargo, le faltaron puntos a los blancos para cumplir ese objetivo y pasar de la decena en el colchón (40-31), algo que tuvieron varios ataques para lograr. Un triple de Pleiss cambió el tercio y presentó al alemán en la final.

El Efes se conectó a tiempo al tercer cuarto y el último se podía adivinar de tremenda igualdad, tras un pique que no fue a más entre Anderson y Poirier. El galo, con Tavares en faltas, hizo los deberes, pero el duelo con Pleiss se decantaba por el de azul. El ataque del Madrid pedía a gritos soluciones.

Micic estaba ya en modo letal, como en 'semis' contra Olympiacos, haciendo triples aunque Tavares estuviese delante, y Pleiss puso la marca en la zona desde donde no falló. Llull entró al rescate, dando liderazgo y decisión a los suyos, en un intercambio de canastas con Pleiss con más sangre caliente que en su vida (50-53).

Un triple de Deck y un par de rebotes como oro en paño salvaron al Madrid del precipicio, pero en el último minuto no tuvo ni la opción de atacar el equipo de Laso. Micic y Larkin hicieron correr el reloj y, con el balón en disputa, sonó la bocina. El conjunto español perdió la ocasión de agrandar su palmarés único, ante un Efes que tiene el librillo de campeón bien aprendido.



Pablo Laso: "Nunca me he considerado muerto, cuando pierdes todo está mal"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, se mostró muy "jodido" después de caer en la final de la Euroliga ante el Anadolu Efes, "orgulloso" de sus jugadores por competir hasta el último minuto, sin nunca considerarse "muerto" a pesar de malas rachas.

"Ha sido una temporada larga tengo que estar orgulloso de cómo mis jugadores han estado juntos hasta el último minuto. Es un momento triste, hemos estado muy cerca, es parte de la vida, del baloncesto. Debemos olvidarlo cuanto antes", dijo en rueda de prensa tras la final en Belgrado.

El cuadro blanco dijo adiós a la opción de levantar la undécima Copa de Europa en el Stark Arena, en un minuto final que se quedó la pelota el cuadro turco. "Era un momento difícil para saber qué había que hacer, ahora es fácil decir que teníamos que hacer falta, pero teníamos más de tres segundos, podíamos defender y tener la última posesión. No hubo un rebote limpio y no pudimos atacar. Ahora sí que creo que deberíamos haber hecho falta", afirmó.

"El equipo ha trabajado mucho para llegar a este partido, hemos hecho muchas cosas bien, pero nos ha faltado romper el partido en algún momento, tener más ritmo ofensivo. Los porcentajes de tiro no nos han acompañado. El plan defensivo ha sido muy bueno. Ofensivamente no ha sido malo, pero todo esto no vale para nada porque hemos perdido una final. Ahora mismo estoy jodido por perder, no tengo mucho en la cabeza", añadió.

Además, Laso fue preguntado por la resurrección del equipo cuando le daban por muerto en el mes de abril. "Nunca me he considerado muerto, sinceramente, cuando pierdes en deporte parece que todo está mal. He tratado de transmitir lo que deberíamos pensar, pero el primer calentón es normal. Valoro mucho el trabajo que han hecho", apuntó, antes de comprender la rabia de sus jugadores.

"Le entiendo perfectamente (a un Hanga que deseó no haber llegado a la final para sufrir esta derrota). Te quedas con la sensación de que has estado muy cerca y no lo has conseguidos, hay 16 equipos que no han llegado aquí, pero eso lo veremos mañana. Hemos sido muy competitivos toda la temporada. El equipo ha trabajado mucho. Muchas veces en baloncesto, si las metes es más fácil. Cuando pierdes siempre piensas que hubiéramos hecho otro cosa", terminó.