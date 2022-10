Tomás Guasch: "Haaland, 22 años, 175 goles; Ronaldo Nazario, a su edad, 213 goles, Balón de Oro y un Mundial"

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', se pasa, como es habitual, un viernes más por una nueva entrega de 'Tiempo de Análisis'.

ADIÓS A ALEJANDRO VALVERDE

En esta ocasión, Guasch nos presenta el libro 'Joven, no me cabree' del "fenómeno" Albert Boadella, y a continuación pasa a analizar la actualidad deportiva y comienza despidiendo al ciclista murciano Alejandro Valverde que este sábado disputará su última carrera como profesional.

"Un fenómeno Alejandro Valverde que se despide mañana del ciclismo. Querido Bala, gracias por todo, pasas ahora a formar parte del olimpo de nuestros grandes donde está por ejemplo Pau Gasol, el último que se retiró y ha elegido Lombardia para colgar la bicicleta, me parece un lugar magnífico y extraordinario, de gran tradición ciclista. Gracias por todo y tottus tous".

MUNDIAL DE CATAR

A continuación, pasó a hablar del próximo Mundial de Catar que comenzará el 20 de noviembre. Guasch ve a España como favorita para esta cita mundialista porque "en el caos reina España".

"El Gobierno de Catar y alrededores ha hecho público un documento de 16 páginas en el que establece las bases de comportamiento para el Mundial que ya asoma la patita. Es muy interesante. A las mujeres se les aconseja llevar el velo y tenerlo a mano. Cubrirse espaldas y rodillas. No camisetas sin mangas. No faldas ni pantalones cortos y tampoco transparencias. Los hombres, nada de pecho descubierto, ni en los estadios ni fuera de ellos. El bikini solo en zonas privadas. Tampoco chancletas, dice que es porque hay bichos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A los hombres se les saluda con la mano derecha, que también se utiliza para comer y beber. La zurda se la van a dejar a Vinicius. A las mujeres no se les da la mano, se lleva uno la mano al corazón, al pecho. Tampoco se pueden cruzar las piernas. No se pueden hacer fotos a los edificios emblemáticos de las ciudades y el alcohol, como el bikini, solo se va a permitir en zonas privadas y exclusivas. Una cervecita va a salir entre los 17 y 20 pavos. Sexo fuera del matrimonio, nada, le pueden caer a uno o a una 7 años.

¿Qué supone todo esto? Que España va a ser campeona del Mundo. Se dan todas las condiciones de rareza que nos va a llevar al título. ¿Dónde ganamos el Mundial? En un país raro futbolísticamente, Sudáfrica, no lo hicimos en Brasil, ni en Alemania ni en Francia. En el caos reina España".

HAALAND VS RONALDO NAZARIO

Como no podía ser de otra forma, Guasch también analiza el momento que atraviesa el jugador noruego del Manchester City, Erling Haaland, la gran sensación en este comienzo de temporada. Aunque compara al noruego con el brasileño Ronaldo Nazario y el actual presidente del Real Valladolid sale ganando.

"En ese Mundial no va a estar Haaland. 22 años, 175 goles. Ronaldo Nazario, en la misma edad había marcado 213, ganó el Balón de Oro, The Best, uno de sus dos Mundiales... queridos, cuando se echa la vista atrás, los que decimos que cualquier tiempo pasado fue mejor, en el fútbol, seguimos acumulando datitos. Ronaldo Nazario, viva el Real Valladolid y viva Brasil y viva Albert Boadella".