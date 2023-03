Tomás Guasch: "Dicen que hay campaña contra Gavi, ¿cuántas campañas es capaz de generar Madrid?"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', se ha pasado este viernes por el 'Tiempo de Análisis' para hablar de uno de los asuntos de esta semana: Gavi. El periodista de Relevo, Sergio Santos, contó en 'El Partidazo de COPE' varios episodios que habrían causado tensión en la concentración de la selección española, tras su suplencia ante Escocia. En el Barcelona piensan que hay una campaña contra el jugador, según asegura Helena Condis.

"El librito tiene su tiempo, pero es que me parece imprescindible. Fíjense: 'Un equipo honesto: Así ascendimos a Primera'. José Rojo Pacheta. Con Juan Carlos Cubeiro plasman aquí aquel ascenso del Elche, que vino de Segunda B a Primera División. Un equipo honesto, osea, en el fútbol hay gente honesta, hay gente normal y gente de bien, y mira que ya me lo leí en su día, pero es que me parece un libro de cabecera. Vamos a ver. La semana ha tenido un protagonista, que ha sido Gavi, el jugador del Barça. Que hay una campaña en Madrid, dicen, en su contra. Madrid, ¿cuántas campañas es capaz de generar durante un año? Es una cosa asombrosa. ¿En qué despachos están los campañistas? Bueno, que hay campaña contra el muchacho. Vamos a ver, el muchacho, deportivamente, lo dije un día y tuve su cierta polémica. Deportivamente le falta un hervor. Producto de la edad, seguramente. El empujón aquel a Ceballos en el último Clásico, pues hombre, no es una cosa de recibo. Se puede quedar con diez tu equipo. En cualquier momento te pueden sacar una tarjeta roja, en un momento determinado, y no viene a cuento una acción como esa. Jóvenes como él, en el mismo Barça, los hay que no hacen estas cosas. Estoy pensando en Balde, Pedri, Araújo... a ellos no les he visto hacer estos inventos. Convendría que sus agentes, sobre todo mi admirado Iván de la Peña, que era un tío sensato, le leyera un poquito la cartilla. Lo que ha dicho de él el seleccionador Luis de la Fuente yo creo que es en su propio beneficio. El muchacho tiene una serie de condiciones magníficas, pero tiene una fogosidad mal entendida que con el tiempo irá apañando. Es ridículo. La campaña se dice, campaña. Pero bueno, ¿cuántas campañas hay en este mundo? Del asunto Negreira, el otro día Sergi Albert, exárbitro catalán, comentó en Radio MARCA que Medina Cantalejo había hecho 'coaching' con Negreira júnior. Este es un fenómeno, como el padre. Estos asesoraban igual a clubes que a árbitros. Me parece que no nos lo merecemos. Por lo demás, grandísimo fin de semana. Los tenemos, menos a Rafa, a todos. Motos, coches, tenis, naturalmente el fútbol... Por cierto, el equipo honesto juega este fin de semana contra el Barça. Que Dios reparta suerte"

Xavi: "Si Gavi jugara en otro equipo el trato sería diferente"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que si Pablo Páez Gavira 'Gavi' jugara "en otro equipo" el trato mediático que recibiría el centrocampista azulgrana "sería diferente", y se mostró convencido de que Ansu Fati "será importante" en los partidos que restan.

En la rueda de prensa previa al partido liguero del Elche, el técnico egarense se respondió a las preguntas sobre las informaciones que en la última semana se han publicado sobre el comportamiento del jugador andaluz en la concentración de la selección española.

???? Xavi, en rueda de prensa:



??? “He hablado con Ansu. A mí lo que me preocupa es él, no su padre ni su familia. No le doy demasiada importancia”



???? “El jugador entiende que hay cinco cambios. Pido paciencia, solo tiene 20

años”



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/GEcEPhlIm4 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 31, 2023





"Veo a un 'Gavi' contento, feliz, a un jugador extraordinario que pone una actitud tremenda. Supongo que el problema es que es jugador del Barça. Si no lo fuera sería una virtud. Estoy muy orgulloso de él. Es uno de los mejores jugadores de España y de los mejores futbolistas del mundo. No tengo ni idea de las campañas", argumentó.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Luis de la Fuente: "Gavi tiene que controlar algunos comportamientos"

El seleccionador español, Luis de la Fuente, dijo este lunes que el centrocampista del Barcelona Gavi está en proceso de madurar como jugador y eso le hará "controlar algunos comportamientos que no son beneficiosos para él ni para el equipo".

En rueda de prensa en Glasgow, donde este martes España se enfrentará a Escocia, el técnico destacó las virtudes de Gavi, aunque reveló que ha hablado con él para que "con el tiempo vaya controlando su empuje".

"En ese proceso de madurez que tiene que ir adquiriendo, una de sus virtudes es su empuje, su coraje y su energía, e ir adquiriendo esa madurez que le hará controlar algunos comportamientos que no son beneficiosos para él y para el equipo. Si te sacan una tarjeta pronto, eso te está limitando. Lo hemos hablado y seguro que con el paso del tiempo irá controlando ese empuje", señaló.

??? @juanmacastano defiende al seleccionador Luis de la Fuente por sus palabras sobre Gavi



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/rDUoPuQkhz — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 30, 2023

De la Fuente considera que la posición ideal de Gavi es "jugando más por el interior", pero justificó haberlo puesto en un costado contra Noruega porque "el fútbol y sus circunstancias te invitan a tomar decisiones".

"Es un jugador fantástico, está en proceso de madurez y crecimiento, y todavía no hemos visto ni mucho menos todo de lo que será capaz en el futuro", añadió.

Y mostró su preferencia por ese tipo de jugadores, cuyo entusiasmo es "contagioso". "Dame un Gavi y quítame otro tipo de futbolistas", subrayó.