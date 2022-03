Tomás Guasch analiza la eliminatoria City-Atlético: "Me gustaría ser Simeone las próximas tres semanas"

Tomás Guasch, comentarista en 'Tiempo de Juego' y en 'El Partidazo de COPE', se pasa por un nuevo video de 'Tiempo de Análisis' para valorar el sorteo de los cuartos de final de la Champions.Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal son los respresentantes españoles que se van a enfrentar al Chelsea, al Manchester City y al Bayern de Múnich respectivamente. Ante estos emparejamientos, Guasch ha destacado que muchos equipos "se cambiarían por el Villarreal" en esta eliminatoria. También ha analizado el Clásico de este domingo en el Bernabéu siendo optimista con el equipo de Xavi Hernández: "Estoy absolutamente convencido de que el Barça va a ganar, que es el gran favorito porque es el equipo que mejor juega".

"Maginifico librito para pasar la tarde, José Luis Corral, 'La Corona de Aragón: Manipulación, mito e historia'. Siempre es interesante darse una vuelta por la historia, ¿verdad? Bueno, me he vestido de rojo y blanco, ¿por qué? en homenaje al Cholo Simeone. Cómo lo debe estar pasando ese muchacho, me encantaría ser el Cholo Simeone las próximas tres semanas. Tres minutos después, tres, de conocerse el resultado del sorteo digo, ahí vienen los manipuladores contra el City, los simuladores, el antifútbol, bueno, menos ultraderecha le han llamado de todo. Vamos, que como gane la eliminatoria el Cholo y su tropa no vamos a tener sales para dárselas a tanta gente, ¿eh Simeone?, ¿se dice así? Todo muy gracioso, pero el resto del sorteo ha sido esperable, cuartos de final, es el trisque de verdad, el Real Madrid con esa ventaja teórica del segundo partido en el Bernabéu contra el campeón, lo cual la dificultad está bastante clara, está explicada, ese Chelsea que el año pasado el fútbol español le hizo 10 goles a uno durante todo el torneo. Al Villarreal le ha tocado el Bayern, pero bueno, Turín también parecía una valla imposible de saltar para el submarino y con tres torpecitos se metió en cuartos. Que lo disfrute que hay muchos que se cambiarían por ellos y les gustaría jugar esos cuartos con el Bayern. Soy realmente optimista y estoy absolutamente convencido respecto al Clásico de pasado mañana de que el Barça va a ganar, que es el gran favorito porque es el equipo que mejor juega. Entonces, el que mejor juega generalmente gana. El Real Madrid va a ser fiel a su historia y a su estilo y va a jugar de dos maneras: mal o muy mal, lo que ha sido siempre. Corren por ahí unos documentos que explican que incluso el Real Madrid de Di Stéfano juego bien, a lo sumo, dos temporadas, la segunda no completa. Por lo tanto, el Real Madrid hará lo que pueda, posiblemente acabará ganando LaLiga, más allá del resultado del domingo, pero será una liga bastante incompleta porque la habrá ganado, no el que mejor juega, si no el que en un momento determinado ha tenido más acierto o más suerte, toda esa serie de factores que también influyen en el fútbol. A la espera de eso, de la Champions y del Clásico inminente, ‘La Corona de Aragón’ ¡Mucha suerte al Real Zaragoza!, ¡mucha suerte al Huesca! y a todo el deporte aragonés".

Chelsea-Real Madrid, Manchester City-Atlético y Villarreal-Bayern, emparejamientos de cuartos de final

Real Madrid-Chelsea, Atlético de Madrid-Manchester City y Villarreal-Bayern Múnich son las eliminatorias de cuartos de final de la Liga de Campeones que ha deparado el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza), que ha determinado también que, en caso de que blancos y rojiblancos superen sus cruces, se enfrenten en semifinales.

Los partidos de ida de los cruces de cuartos de final se disputarán los días 5 y 6 de abril, mientras que los de vuelta se celebrarán una semana después, entre el 12 y el 13 de abril. Además, las semifinales arrancarán el 26 y el 27 de abril con los encuentros de ida, y se resolverán con los de vuelta el 3 y el 4 de mayo.

Los dos supervivientes de las eliminatorias se citarán en la final del sábado 28 de mayo en el Stade de France de París, sede designada hace unas semanas después de que se le retirase la organización a San Petersburgo como respuesta a la ofensiva rusa en Ucrania.

EMPAREJAMIENTOS DE LA LIGA DE CAMPEONES

Los encuentros Manchester City-Atlético de Madrid y Benfica-Liverpool abrirán los cuartos de final de la Liga de Campeones 2021/22 el martes 5 de abril y los cerrarán con la vuelta el miércoles 13.

Las otras dos eliminatorias, Chelsea-Real Madrid y Villarreal-Bayern Múnich se disputarán el miércoles 6 de abril y el martes 12

- Martes 5 abril



Manchester City (ING) - Atlético de Madrid (ESP)

Benfica (POR) - Liverpool (ING)

Todo preparado para un nuevo Clásico en el Santiago Bernabéu

El domingo a las 21:00, Real Madrid y Barcelona se verán las caras en un nuevo partido de alto voltaje en el Estadio Santiago Bernabéu. Según ha informado Melchor Ruiz, las directivas de ambos equipos comerán en el restaurante Zalacaín siendo la primera comida en Liga que ejerce el Real Madrid como anfitrión con el club azulgrana y la segunda de la temporada.





De ahí saldrán a última hora de la tarde hacia el Santiago Bernabéu para ver un partido que contarán con 66.095 espectadores en las gradas del estadio madridista, aunque todavía están pendientes en el Real Madrid de si se puede ampliar el aforo a 2.000 personas más. De todos ellos, 474 culés tienen entrada para ver el partido en la capital.