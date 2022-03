Rubén Martín: "El mejor Atlético en Champions se ha visto fuera de casa"

El Atlético de Madrid jugará los cuartos de final de la Liga de Campeones después de vencer al Manchester United gracias al solitario tanto de Renan Lodi y por las paradas de Jan Oblak, que recuperó su mejor nivel en el momento más importante de la temporada.

Rubén Martín, narrador de los partidos del Atlético de Madrid en 'Tiempo de Juego', analizó el triunfo rojiblanco en Old Trafford.

"El Atlético de Madrid acaba de hacer historia en este maravilloso estadio de Old Trafford. Todavía resuenan allí al fondo los ecos de una afición rojiblanca que ha vuelto a disfrutar de un partido para la historia en Inglaterra. Un gol de Lodi, héroe inesperado, y otro al que se ha esperado durante toda la temporada, Jan Oblak, y sus ‘qué paradones de Oblak’ para darle una eliminatoria al Atleti que empató en la ida y que ha ganado en Old Trafford con todo merecimiento. El mejor Atlético de Madrid en Champions se ha visto fuera de casa. Quedan los mejores equipos de Europa. Un gran Joao Félix, un gran Griezmann que vino para partidos como estos; y un Atlético de Madrid que ha recordado, por momentos, al que era imposible hacer un gol y que llegó a jugar dos finales de Liga de Campeones. Muy serio atrás. Vamos a ver si Koke no tiene nada serio. Todo el equipo ha hecho un gran partido. El Atlético está en el bombo del viernes y ahora ya… a soñar".













"Se ha visto un Atleti con ganas de demostrar"

Antoine Griezmann destacó las "ganas de demostrar" ante el Manchester United (0-1) para conseguir el billete a los cuartos de final de la Liga de Campeones y aseguró que deben ir "paso a paso" antes de pensar en poder ganar el título.

"Hicimos mucho trabajo defensivamente para no encajar y Oblak tuvo dos o tres paradas... ese es el camino a seguir. Lo más importante son las sensaciones, se ha visto un Atleti muy fuerte, sólido y compacto con ganas de demostrar que puede estar aquí. Podemos jugar estos partidos e ir más lejos. Es un orgullo estar aquí", indicó el francés en declaraciones a Movistar.





"Prefiero la final con el Madrid, a la tercera va la vencida"

Enrique Cerezo ha cumplido este martes 1.000 partidos como presidente del Atlético de Madrid. Lo ha hecho en Old Trafford viendo cómo su equipo conseguía eliminar al Manchester United en los octavos de final de la Champions League. Tras el partido, Cerezo ha estado en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

"Los últimos 20 minutos he sufrido como nunca", ha reconocido el presidente del Atlético. "Los jugadores no se han rendido nunca, les he felicitado personalmente porque creo que se lo merecen", ha explicado Cerezo tras el triunfo.