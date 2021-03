Miguel Ángel Díaz: "Imagino que Unai Simón será el portero titular"

Miguel Ángel Díaz, periodista que sigue la actualidad de la Selección Española, explica en 'Tiempo de Análisis' qué once podría poner Luis Enrique ante Grecia en el primera partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022, en el que España ha quedado encuadrada en el mismo grupo con la selección griega, Kosovo, Georgia y Suecia.

"En Granada España comienza el camino que esperemos nos conduzca al Mundial de Catar en un grupo a priori asequible. Luis Enrique solo tiene una baja, la de Gerard Moreno, que tiene una contractura en los isquios, aunque podrá estar disponible para los partidos de Georgia y Kosovo. Hay muchas dudas en el once, no está claro por quién apostará Luis Enrique. Imagino que Unai simón, titular en los tres partidos de noviembre, será el portero pero no está claro ni el sistema porque Luis Enrique ha dejado caer que podría meter a tres centrales con dos carrileros. Pedro Porro podría tener cabida en ese once y con Sergio Ramos, a seis partidos del récord del mundo en internacionalidades; con Iñigo Martínez a su lado. Podría debutar Pedri y lo normal es que Morata sea el delantero centro titular, con Dani Omo y Ferrán Torres. España ha jugado siete veces en Granada y las siete ha ganado, solo con un gol en contra".

La duda de la portería

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, aseguró que no tiene decidido quien será el portero de la Eurocopa, tras dar el relevo de David de Gea a Unai Simón y prescindir de Kepa Arrizabalaga, y de momento se centra en el partido ante Grecia: "No sé quien va a ser el portero titular ni el lateral o central, quedan dos meses y medio, puede haber desgracias que se dan en el mundo del fútbol. Tengo claro el partido de mañana e iremos valorando. En la portería estoy muy contento con los cinco porteros que han ido viniendo", dijo en rueda de prensa.

Luis EnriqueRFEF

Una de las sorpresas de la última convocatoria de Luis Enrique fue la llamada de Robert Sánchez, ampliando el abanico de opciones de las que dispone en la portería. "Mi plan varía continuamente, cambia, no tengo problema y hago de todo", explicó sobre su gestión de la portería.

"Desde repartir partidos entre porteros, apostar por el mismo en el Barça, diferentes en el Celta. Aquí han participado varios y estoy encantado con los que tengo. Los que han venido, si recuperan su nivel, podrán volver", añadió en un mensaje claro a Kepa o Pau López.

Robert Sánchez, con Luis EnriqueSeFutbol

Luis Enrique entiende que la crítica va ligada al máximo nivel, pero se mostró cansado de la que acompaña a David de Gea. "Ya he dado mi opinión. El debate tiene que existir en España, nos gustan ese tipo de polémicas. Ser profesional implica saber aceptar la crítica y en ese rol están cómodos. De Gea tiene experiencia suficiente para saber gestionar eso", señaló.

Pedri, el futuro de la Selección

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La aparición con 18 años de Pedro González 'Pedri' en la selección española absoluta, tras su derroche de personalidad y fútbol como titular en el Barcelona, es la gran atracción del primer paso de la Roja hacia el Mundial 2022, en un duelo ante Grecia en Granada en el que también pueden debutar Pedro Porro o Bryan Gil.

España vuelve al escenario tras cuatro meses de ausencia, con el regusto que dejó una goleada histórica en su última aparición. Aquel 6-0 a Alemania fue la confirmación de todo lo que tenía en su cabeza Luis Enrique Martínez y que, por momentos, no daba el resultado esperado. El pase sellado con brillantez a la fase final de la Liga Europa y la Eurocopa que ya asoma por el horizonte, convierten en choques extraños los tres primeros que de golpe encara España, rumbo a Catar.

@sefutbol

Serán un banco de pruebas los partidos ante Grecia, Georgia y Kosovo, todas ellas selecciones de varios escalones inferiores al de España, que tiene en Suecia su rival directo del Grupo B. Y así lo toma Luis Enrique, que revolucionó su convocatoria dando entrada a quien brilla con insistencia en su equipo, sin mirar la fecha de nacimiento. De la misma manera se produce un nuevo regreso de Jordi Alba con 32 años, que Pedri, con la mayoría de edad recién cumplida, o Bryan Gil, de 20 años, siguen los pasos de Ansu Fati, la gran ausencia por lesión.

Con esa mezcla de veteranía de los pocos representantes que quedan de la 'generación de oro' que lo ganó todo, los Sergio Ramos, Alba o Sergio Busquets, y los jóvenes que juegan en la elite como si estuviesen en la calle, se presenta España en Granada. Con las ausencias por lesión de Dani Carvajal, Sergi Roberto y el cansancio de Jesús Navas que dejan el lateral derecho huérfano. Y la baja en punta de ataque de Gerard Moreno, que no forzará por una sobrecarga.