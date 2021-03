Manolo Oliveros, en Tiempo de Análisis: "Igual ha pasado por el Reale Arena el futuro campeón de Liga"

El FC Barcelona tampoco falló este domingo en el cierre de la 28ª jornada de LaLiga y continúa como el principal perseguidor del Atlético de Madrid tras salvar con más facilidad de la esperada la visita a una Real Sociedad, a la que borró del campo con una sonora goleada por 1-6.

El conjunto catalán no afloja en su persecución al líder y respondió con mucha contundencia a las victorias tanto de los de Diego Pablo Simeone como del Real Madrid para mantenerse a cuatro puntos de la cabeza y, además, afianzando las grandes sensaciones que arrastra desde hace tiempo.

El narrador del conjunto azulgrana en Tiempo de Juego, Manolo Oliveros, ha valorado en Tiempo de Análisis el festín azulgrana en Anoeta ante una desconocida Real Sociedad.

"Igual ha pasado por aquí, por el Reale Arena de San Sebastián, el futuro campeón de Liga. ¿Quién sabe? Tendría que fallar el Atlético de Madrid pero no ha fallado hoy el Barcelona que, además, ha ganado limpiamente por 1-6. Ha costado un poquito, no llegaba el primer gol hasta el minuto 36 pero, después de ese gol de Griezmann, ha llegado el doblete de Dest, jugadas tremendas de Jordi Alba, los carrileros subiendo, Leo Messi metiendo balones entre líneas… Dos goles ha marcado el argentino, dos goles ha marcado también Dembélé pero le han anulado uno. Una victoria tremenda 1-6 del Fútbol Club Barcelona que, ya digo, no sé si será el futuro campeón de Liga pero pinta muy bien a falta de diez jornadas. Una victoria aplastante frente a la Real Sociedad, 1-6 aquí en este estadio Reale Arena, en este estadio de Anoeta de San Sebastián".

⏰ ¡Final del partido!

⚽ #RealSociedadBarça (1-6)

�� Griezmann, O. Dembélé, Dest x2 & Leo Messi x2 pic.twitter.com/NeNFr4a3KY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 21, 2021

El Barça se da un festín en Anoeta y mantiene su pulso con el Atlético

El Barcelona no cede en la lucha por el título y marca de cerca al Atlético tras una goleada convincente en San Sebastián en la que sobresalió, como casi siempre ante los blanquiazules, Leo Messi.

El Barca, apremiado por los triunfos del Real Madrid y Atlético, salió dominador desde el primer minuto, con mucha confianza en su juego inagotable de pases ante un equipo local que corría tras el balón más de lo que había previsto. Se confió el Barça y también De Jong en el minuto 25. Isak se hizo con el balón y cuando lo tenía todo para marcar no colocó y Ter Stegen se unió a la lista de porteros que salvan partidos, evitando el gol de la Real.

Se le hizo largo el partido a los blanquiazules y en el tramo final llegó la mejor versión culé para lograr en el 37 el gol de Griezmann, que vino precedido de un balón al larguero entre Dest y el despeje de Remiro. Los locales quedaron noqueados, al igual que un Zubeldia tendido en el suelo tras una entrada de Dembelé que hizo temer por su continuidad, con la enfermería abarrotada como tienen los donostiarras.

El segundo golpe para los de Imanol Alguacil llegó a dos minutos del final de este período, obra de Dest a pase de un Leo Messi comedido pero eficaz como siempre, que le dejó el balón para que el norteamericano lo tuviera que cruzar ante Remiro.

Jordi Alba y DestEFE

El Barça mostró su faz más depredadora en un segundo tiempo al que entró en tromba y en el minuto 53 lograba el tercero, segundo para el estadounidense Dest, a pase de un Jordi Alba imparable.

La Real se descompuso y aguantó como pudo el chaparrón de juego de un conjunto blaugrana que ampliaba la diferencia hasta lo escandaloso con el gol de Messi, medio tanto en el pase de Busquets. Llovieron más goles todavía, el árbitro anuló uno dudoso de Dembelé por fuera de juego tras revisión VAR pero le otorgó otro válido instantes después tras una eléctrica jugada del francés.

La Real logró el gol del honor en un partido para olvidar, con un buen tanto del canterano Barrenetxea y Messi cerró la cuenta para los blaugranas con su gol número 23 esta temporada en LaLiga.

�� Esta imagen nos suena de algo �� pic.twitter.com/gRXLWX5Evc — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 21, 2021

Koeman: "Va a ser un lucha hasta el final de Liga"

El entrenador del Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman, se mostró muy satisfecho tras la clara victoria ante la Real Sociedad (1-6), y lo describió como "un regalo muy bonito" que le hizo su equipo el día de su cumpleaños, y auguró que la pelea por el título "va a ser un lucha hasta el final de liga".

"El equipo ha mejorado mucho. Llevamos muchísimos partidos sin perder y ésta es la única forma de ganar LaLiga, aunque todavía vamos por detrás del Atlético, y el Real Madrid está muy fuerte. Va a ser así hasta el final", dijo el técnico culé.

Koeman alabó las bondades del nuevo sistema de juego con tres defensas. Cree que su equipo lo ha asumido rápidamente y, a pesar de los "riesgos" que entraña, considera que da más beneficios. "Con el cambio de sistema el equipo se siente muy cómodo. Hay mucha calidad en los laterales, a los que este sistema deja más profundidad y lo hemos aprovechado en el partido de hoy", reconoció Koeman.

El preparador neerlandés, a pesar de la excelente racha de resultados que lleva su equipo, espera dificultades porque no está convencido de que no vayan a perder algún partido. "Quedan algunos dificilísimos y lo mejor que podemos hacer es seguir esta línea, muy concentrados y presionando bien al contrario", señaló. Bromeó con el contundente triunfo el día de su cumpleaños y recordó que también era el aniversario de Antoine Griezmann y Jordi Alba, y "ha sido muy bonito para ellos también", ya que ambos brillaron en la victoria.