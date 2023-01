Manolo Oliveros: "El Barça gana y le da moral para Arabia y para LaLiga"

Manolo Oliveros, narrador del Barcelona en Tiempo de Juego, habló en 'Tiempo de Análisis' de la victoria de los azulgranas ante el Atlético de Madrid por 0-1, con un solitario gol de Dembélé tras una gran jugada de Pedri. El Barcelona, con estos tres puntos, se colocan líderes en solitario con tres puntos más que el Real Madrid, tras el tropiezo de los blancos ante el Villarreal (2-1) en la 16ª jornada de LaLiga Santander.

"El Barça gana y le da moral para Arabia y para LaLiga. Después de la derrota del Real Madrid, tiene tres puntos más que los blancos. Moral para Arabia y moral para LaLiga, ese es el titular para mí. Un equipo que ha sabido marcar el primero, que después especulaba, se iba arriba el Atlético de Madrid... y ha sufrido mucho, demasiado en la segunda parte pero ha valido el gol de Dembélé y el salvar un gol Araujo".

Victoria importante en el Metropolitano

Una individualidad de Pedri, con una conducción en el minuto 22 que dinamitó la estructura defensiva del Atlético de Madrid y fue transformada en el gol decisivo por Ousmane Démbélé, marcó la diferencia en el Metropolitano a favor del Barcelona, con una victoria salvada en los instantes finales por Araujo y que lo destaca en el liderato, tres puntos por encima del Real Madrid, segundo, mientras se libra del equipo rojiblanco; un rival menos en sus aspiraciones de ganar LaLiga.

Derrotado el sábado su inmediato perseguidor, el conjunto azulgrana aprovechó la ocasión en un partido de los marcados en rojo, cuya exigencia rebasa otros desafíos, por el escenario, por la presunción del rival, por la competitividad que requirió del Barcelona, cuyo encuentro no será recordado por la calidad, ni por un fútbol brillante, ni por una cantidad de ocasiones, pero sí porque ganó en el Metropolitano. Jugó con el crono cuando debió hacerlo, cuando más le interesaba, para tener el triunfo. Y reafirmó, por encima de todo, su primera posición de la tabla.



Ya no está en el foco, por ejemplo, del Atlético, a 14 puntos. Y fuera, incluso, de las plazas de la Liga de Campeones. No le alcanzó con la reacción con la que respondió al 0-1 en contra, ni con las ocasiones que dispuso en el tramo entre el gol en su portería y el descanso, cuando de verdad se creyó que sí podía ganar al Barça. Antes no lo visualizó.

Oblak reconoce el mal inicio de partido

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, aseguró este domingo, tras perder 0-1 con el Barcelona, que su equipo empezó mal el partido, "con miedo y poca confianza", y dijo que los encuentros hay que iniciarlos "desde el primer segundo" y no cuando el rival te marca un gol. El guardameta del conjunto rojiblanco, en declaraciones a DAZN, se mostró crítico con los primeros 25 minutos que disputaron los hombres de Diego Simeone. En ellos, el Barcelona dominó el encuentro y marcó el único tanto del choque, obra de Ousmane Dembélé.

"No tiene ningún sentido. Los últimos partidos que hemos jugado hemos estado bien y no era el momento de entrar así. Lo siento por todos por haber empezado mal. Nos han penalizado mucho los primeros 25 minutos. Tenemos jugadores buenos, es mentalmente, el partido hay que empezarlo desde el primer segundo y no cuando te meten un gol", apuntó.



"Hemos empezado mal. Los primeros 20-24 minutos bastante mal, con miedo y poca confianza. Luego hemos despertado, pero con 0-1 es difícil. Han marcado y ha sido más complicado. Pero después se ha hecho todo. El balón no ha entrado. Al final pudo entrar alguna", añadió.



Oblak también defendió el buen partido que firmaron sus compañeros después del tanto de Dembélé: "Hemos presionado muy bien, hemos tenido ocasiones, hemos tirado a puerta pero ha faltado un poco de suerte para marcar. Hemos hecho un buen partido en general. Pudimos marcar pero el balón no ha entrado", concluyó.