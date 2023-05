Manolo Lama: "Ha habido demasiado respeto entre los dos equipos"

El Real Madrid se lo jugará en el Etihad el próximo miércoles. El actual campeón de Europa supo contener al campeón de la Premier League, con un gran gol de Vinicius, pero de Bruyne, cuando mejor estaba jugando el conjunto blanco, dejó el 1-1 definitivo en el marcador.

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, valoró un duelo grandioso que se decidirá en Manchester.

"Lo primero que me gustaría decir del partido es que ha habido demasiado respeto. Del Madrid al Manchester City, replegándose atrás, defendiendo en bloque bajo; respeto del City al Madrid teniendo mucho el balón; respetos de Vinicius a Walker, de Walker a Vinicus… un partido donde los dos sabían que quedan 90 minutos y, posiblemente, en el Etihad conoceremos al futuro campeón de Europa. Es verdad que el partido ha tenido emoción, destellos, dos grandes goles, dos grandes porteros, pero para mí tanto Guardiola como Ancelotti estaban más preocupados en que no les hicieran daño que en hacer daño ellos al rival. Deseemos que, en el partido de vuelta, los dos demuestren la calidad futbolística que tienen para hacernos ver que el Madrid es el actual campeón de la Champions y ver si realmente el conjunto inglés es ahora mismo el mejor del Viejo Continente".

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr. (i) y el noruego del Manchester City, Erling Haaland, se saludan a la finalización del encuentro.EFE







El gol del City llega precedido de un balón que salió del campo

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, denunció en su comparecencia ante los medios que el gol del empate del Manchester City en la ida de semifinales de la Liga de Campeones era ilegal, porque defendió que el balón "estaba fuera" y criticó que el "árbitro no ha estado muy atento".



"Fue fuera, no lo digo yo, lo dice la tecnología pero no lo han controlado bien. Ganar 1-0 no cambiaba mucho el panorama. El árbitro no ha estado muy atento y me ha sacado la tarjeta a mí que no jugaba. Los jugadores merecían más tarjetas en el campo y no yo que estaba fuera", aseguró.





"La calidad no se demuestra marcando goles"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró en rueda de prensa que la "calidad" no se demuestra "marcando goles", alabó el partido que completaron sus jugadores ante el Real Madrid (1-1) y destacó la actuación de Antonio Rüdiger y de David Alaba, que secó por completo a Erling Haaland.