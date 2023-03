Manolo Lama: "Colorín, colorado, esta Liga, se ha acabado"

Manolo Lama, narrador del Real Madrid en Tiempo de Juego, habló en el 'Tiempo de Análisis' de la victoria del Barcelona ante los blancos gracias a un gol de Kessie en el descuento (2-1). Con estos tres puntos, los azulgranas aventajan ya en doce puntos al Real Madrid, a falta de doce jornadas por disputarse.

"Colorín, colorado, esta Liga se ha acabado porque el Barça ha ganado. Hoy el Barça ha querido ganar, ha peleado por ganar y ha luchado por ganar. El Madrid lo ha tenido en la mano el intentar meter un poco de picante al campeonato, pero Kessie le ha dado los tres puntos y el título. Kroos y Modric no están para jugar dos partidos poir semana de alto nivel; al Madrid le faltaban piernas y pulmones en el centro del campo y cuando Ancelotti lo ha refrescado, el Madrid estuvo a punto de llevarse el partido. Ahora, el Madrid se juega todo a la moneda de la Champions y si la ganara, le quitaría el valor de la Liga, Copa y Supercopa al Barça si las obtuviese, pero si la pierdese, esos tres títulos, valdrían doble".

Sergi Roberto: "Los 12 puntos es una distancia muy difícil de dejar ir"

Sergi Roberto, uno de los autores de los goles del Barcelona en el triunfo ante el Real Madrid por 2-1, admitió que 12 puntos, la distancia que consigue el conjunto azulgrana en la clasificación tras esta victoria, "es una distancia muy difícil de dejar ir" en las 12 jornadas de Liga que quedan.



"Aún quedan muchos partidos y al Madrid nunca lo puedes dar por muerto", puntualizó en declaraciones a Movistar+ tras el agónico triunfo que enloqueció el Camp Nou.



Franck Kessie, que precisamente sustituyó a Sergi Roberto a falta de 15 minutos para el final, fue el héroe al marcar el 2-1 en el minuto 90+2.



"Con el gol de Franck nos hemos vuelto todos locos. Veníamos de un gol de Marco Asensio que no nos habíamos dado cuenta de que era fuera de juego. De perder hemos pasado a ganar. Sabe mejor ganando así", admitió el centrocampista.

Ancelotti: "Nos vamos a Madrid con la duda del fuera de juego"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, explicó que se va a "Madrid con la duda del fuera de juego" señalado a Marco Asensio por el VAR que anuló el 1-2 del conjunto blanco en un partido que acabó ganando el Barcelona por 2-1.



"El partido ha sido completo desde el primero al último minuto. No hemos ganado por el fuera de juego que aún tenemos duda de que lo sea", insistió el técnico blanco en rueda de prensa.

A pesar de la derrota, Ancelotti dijo que "con partidos así" su equipo "algo" ganará "en lo que queda de temporada". De hecho, sentenció que sale de "este partido muy orgulloso" de su equipo. "El partido ha sido muy bueno y los cambios han sido muy buenos. Vamos a pelear hasta el final en todas las competiciones con mucha confianza", advirtió, a pesar de los 12 puntos de ventaja que ahora le saca el Barcelona en Liga.



Además, dijo que esta derrota no comportará dudas en el Real Madrid. "Las dudas las tuvimos después del partido de la Supercopa de España, pero hoy no podemos tener dudas tras hacer un partido así. Honestamente, creo que no hemos merecido la derrota", consideró.



Preguntado por qué no realizó antes las sustituciones que provocaron que el equipo blanco fuera más ofensivo, Ancelotti respondió que "no ve normal hacer cinco sustituciones en el minuto 60". Pero añadió que está muy satisfecho "de los cambios" que realizó en el segundo tiempo.