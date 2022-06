Manolo Lama: "Unai Simón es un portero de garantías, pero no tenemos seguro quiénes son nuestros centrales"

La selección española ha terminado líder de su grupo de la Liga de Naciones tras ganar 2-0 a la República Checa en La Rosaleda gracias a los goles de Carlos Soler y Pablo Sarabia.Manolo Lama, narrador de la selección española en 'Tiempo de Juego' ha analizado en 'Tiempo de Análisis' los objetivos cumplidos y las conclusiones de La Roja en estos últimos encuentros antes de las vacaciones de verano.

"Hemos cumplido tres objetivos: hemos conseguido la victoria, somos lideres porque Portugal ha tropezado y hemos cautivado al público de Málaga que ha abarrotado La Rosaleda. Me atrevería a decir que hemos sacado una nota notable en estos cuatro partidos porque aunque nuestro inicio fue un poco triste con esos dos empates, luego hemos remontado, hemos conseguido dos victorias consecutivas y hemos aprovechado el tropezón de Portugal en el campo de Suiza. Ahora dejamos todo esto hasta septiembre, pero podemos sacar conclusiones. Una, Una Simón es el portero de la selección y es un portero de garantías, dos, no tenemos todavía muy seguro quienes son nuestros centrales, tres, Gavi en el centro del campo es hoy por hoy indiscutible y cuatro, Álvaro Morata es el '9' de España, pero para mi de las dos grandes sorpresas que hemos tenido en esta convocatoria, una, Ansu Fati no ha jugado ni un solo minuto, es decir, que Luis Enrique lo sigue tratando, lo sigue cuidando y dos, yo creo que Marco Asensio ha hecho más que méritos suficientes para volver con el equipo de España. La respuesta, en septiembre cuando juguemos los dos partidos que nos quedan, con Suiza en Zaragoza y con Portugal en Braga".

España, líder de grupo

La selección española de fútbol venció (2-0) este domingo a la República Checa en la cuarta jornada de la Liga de Naciones, celebrada en el Estadio de La Rosaleda de Málaga, para cerrar el maratón internacional antes de las vacaciones como líderes del Grupo 2, gracias también a la derrota de Portugal ante Suiza (1-0).

Los de Luis Enrique Martínez se merecen la confianza del aficionado. Lo hicieron en la pasada Eurocopa o en la clasificación para el Mundial, hasta el rabo todo es toro, y en una plaza engalanada como la malagueña, la 'Roja' brindó una tarde de las que hacen afición a la selección, con los goles de Soler y Sarabia.

Después de empatar contra Portugal y con los checos, España da la vuelta a la tortilla con sus triunfos ante Suiza, el jueves en Ginebra, y ahora esta victoria que, con el favor luso, les coloca en posición preferente para repetir 'Final Four'. Los de Luis Enrique (8 puntos) defenderán el primer puesto y ese billete a los cruces el 24 y 27 de septiembre ante Suiza, en casa, y Portugal (7), fuera.

La selección masculina, que jugó con la camiseta de la femenina en apoyo a su inminente participación en la EURO, se ganó las vacaciones después de las dudas y la dificultad que no ha sido exclusiva en los de 'Lucho'. El torneo tiene contra las cuerdas a muchas favoritas, con las piernas cargadas y todo en el aire.

Como última faena, a España le tocó una República Checa que ya estuvo cerca de ganar a la 'Roja' en Praga hace una semana, salvado el empate en el 91' por Iñigo Martínez. El inicio fue de tremenda exigencia y los checos incluso llegaron a hacerse con el partido y las ocasiones, en una fuerte presión que dejó varias pérdidas en los locales, en especial de Marcos Alonso, obligando a Unai Simon.

España salió con calidad, motivada por el gran ambiente en La Rosaleda, pero esa pérdidas generaron dudas. Cerny rozó el gol visitante con un disparo desde la frontal y Kuchta tuvo un mano a mano con Simon. El inicio era ya checo cuando España encontró el gol antes que el juego, con una jugada sencilla entre Koke, Asensio y la entrada de Soler para hacer el 1-0 cerca de la media hora.

Los de 'Lucho' trataron de aprovechar el subidón y llegaron con mucho peligro, reclamando incluso un penalti sobre Asensio. Soler pudo hacer el doblete y los checos perdieron su alegría hasta el descanso para tratar de no encajar otro gol. En la segunda mitad, de nuevo apretó el equipo de Jaroslav Silhavy.

Pesek tuvo el mayor acercamiento checo hasta que Luis Enrique dio entrada a un Gavi que, aclamado por la grada, revolucionó el partido a su antojo. El joven jugador del Barça dio el mando a España en la media hora final, con muy poco ya del rival, soltando la 'Roja' su juego ofensivo antes de hacer las maletas del verano.

En una buena salida de Eric García, muy criticado desde la ida ante los checos, el pase de la muerte de Asensio no encontró remate, pero en jugadón de Gavi, bien continuado por Dani Olmo y Ferran, Sarabia hizo el 2-0 recién entrado al campo. España, finalista de la pasada Liga de Naciones, carbura ya con ganas de repetir.

Carlos Soler: "Ojalá pueda ir al Mundial"

Carlos Soler firmó su tercer gol en nueve partidos con la selección española, sumando argumentos para cumplir el sueño de estar entre los elegidos que disputarán el Mundial de Catar, objetivo por el que, aseguró, trabajará, sin desvelar el equipo en el que lo hará. "Queríamos darle a la afición una victoria, ha sido posible, nos ponemos primeros y ha salido todo perfecto", aseguró en Teledeporte. "Me hace mucha ilusión estar con la selección con este grupo tan bueno de compañeros. Ojalá volver en la próxima ventana y poder ir al Mundial también. Seguiré trabajando por ello", añadió.

En su análisis del partido, Soler admitió dificultades al inicio y se quedó con la reacción: "En Praga ellos se pusieron muy rápido por delante en el marcador en una jugada que no estuvimos acertados, hoy han ido más arriba, pero Unai ha estado muy bien y hemos tenido más acierto goleador que el otro día".

Soler se va de vacaciones sin desvelar si seguirá en el Valencia o buscará su sitio en el Mundial jugando en otro club: "Ahora mismo solo pienso en marcharme de vacaciones, ha sido un año muy largo, no he parado desde los Juegos Olímpicos, he cumplido muchos sueños con la selección y ojalá vengan muchos más".

En su misma situación está Pablo Sarabia, que debe definir su situación al regresar tras cesión al PSG y querer minutos para jugar el Mundial. "De momento no está decidido, desde hoy empezaré a pensar. Es tiempo de vacaciones, de reflexión, ver qué decisión se toma y cómo va cuadrando todo. Ha sido una gran temporada en Portugal y con la selección también", valoró.

Repitió como goleador Sarabia, marcando el tanto de la sentencia. "Estoy muy contento porque somos primeros de grupo y acabar la temporada con gol sabe muy bien", afirmó. "Los primeros veinte minutos nos han ganado en intensidad, luego hemos tenido el control de partido, hemos marcado y desde ahí hemos manejado el partido. Yo intento aportar lo máximo cada vez que salgo, dar lo que me pide el entrenador y estoy contento de poder ayudar", sentenció.