Maldini: "El Villarreal ha visto cómo el equipo más en forma del momento le ha arrollado de principio a fin"

El Villarreal ha caído derrotado este miércoles frente al Liverpool (2-0) en el partido de ida de las semifinales de la 'Champions League', disputado en Anfield, en un choque claramente dominado por el conjunto inglés, que viajará a La Cerámica la próxima semana con una ventaja considerable que le acerca a la final de París.

Tras ese partido, Julio Maldonado 'Maldini' ha valorado en Tiempo de Análisis la derrota del 'Submarino' amarillo y sus opciones de poder darle la vuelta a la eliminatoria el próximo martes en La Cerámica.

"Acaba de terminar el partido, ha ganado el Liverpool 2-0 al Villarreal. Creo que el resultado es corto, sinceramente, creo que ha habido una diferencia abismal entre los dos equipos. Esperábamos esto. Esperábamos un partido en el que el Liverpool dominara de principio a fin, el Villarreal aguantando, aguantando, pero no ha habido milagro. En dos 'zarpazos' ha hecho dos goles el Liverpool. Incluso en el tramo final ha dejado claro con los cambios que, yo creo, Klopp lo veía muy claro y ha reservado a algunos jugadores algunos minutos para el partido de Newcastle el próximo fin de semana donde se está jugando la Premier. Ha sido muy superior el Liverpool de principio a fin. Un equipo que ha tenido velocidad, intensidad, profundidad... Fabinho ha hecho un partido impresionante en la recuperación, Thiago en la construcción ha hecho un gran partido también, ha hecho mucho más daño por la banda derecha con Salah y con Arnold, incluso por esa zona llegaba también Henderson, y el Villarreal es que prácticamente no ha pasado del medio del campo en todo el partido. Yo creo que el resultado es corto para lo que podía haber sido. Creo que al final el Liverpool se conformaba con el 2-0 y el Villarreal era impotente para hacer nada más. La diferencia ha sido abismal. Hay que tener en cuenta el mérito que ha tenido el Villarreal de llegar hasta aquí y, ¿por qué no todavía con 2-0 se puede pensar en una 'hombrada', en un prácticamente un milagro?. Pero, sinceramente, viendo la diferencia entre los dos equipos y dos goles de diferencia, en la vuelta yo creo que estamos hablando de una misión casi imposible para el Villarreal que hoy ha visto cómo el equipo más en forma del momento le ha arrollado de principio a fin".

No creyó el Villarreal en poder obrar el milagro de nuevo. Como si la magia se hubiera agotado ante Juventus y Bayern y como si al ver la final tan cerca el vértigo le llevara a renunciar a ser él mismo. El Villarreal se encerró en Anfield y no aguantó. Dos torpedos, uno en propia puerta de Estupiñán y otro de Sadio Mané, dejaron tambaleándose al conjunto español y apelan al milagro en la vuelta.

El plan del Villarreal fue claro y no pretendió engañar a nadie: aguantar. Resistir lo que dieran las piernas, la suerte y la precisión del Liverpool. Unai Emery dispuso al equipo para meterse atrás y esperar algún golpe de fortuna arriba. Pero el Liverpool se comió en intensidad y contundencia a los amarillos, que no eran capaces ni de ganar un duelo y que vieron cómo toda la primera parte -y la mayoría del partido- se jugó cerca de su área.

Tuvo que aguantar chaparrones de juego 'Red' y llegaron las ocasiones. No sufrir hubiera sido insólito. Tres latigazos de Luis Díaz desde la frontal, un cabezazo de Mané desviado, dos tiros largos de Salah y la joya de la corona, un zapatazo de Thiago a una escuadra. No era un milagro que el Villarreal se fuera al descanso con 0-0, pero casi. Los de Emery no fueron arrollados, pero no estaban disputando el partido. Eran un espectador más de los 53.000 en el estadio. Y eso ante Anfield y el que seguramente sea el mejor equipo de Europa no vale.

Imagen del Liverpool - VillarrealEFE

El Villarreal no cambió el plan en la segunda mitad y la suerte cayó del lado inglés. Una entrada de Henderson por el perfil derecho llevó al capitán a centrar. La pelota tocó en Estupiñán lo justo para envenenarse y pillar saliendo a Rulli a por el centro. No pudo reaccionar a tiempo. Rozó el balón a contrapié sin poder despejarlo.

Un gol terrible para la estrategia de Emery, que se desintegró en dos minutos. Salah, quieto hasta el momento, quebró a la defensa amarilla con un pase entre las piernas de Pau Torres. Dejó solo a Mané, que metió la puntera directa a la red. Y tuvo que dar gracias el Villarreal de que el asedio no fue a mayores, porque hubo dos goles anulados por fuera de juego, uno a Fabinho y otro a Robertson, y porque Rulli estuvo cerca de liarse en un disparo lejano de Luis Díaz.

El 2-0 es un resultado malo, muy malo, pero no mortal. El Villarreal estará vivo en la vuelta, pero necesitará jugarla. No le valdrá sólo firmar la hoja de presentación, tendrá que ir a buscar al Liverpool y tratar de ganarle por lo menos por dos goles de margen. Una desventaja que el equipo de Klopp no ha concedido en los 55 partidos que ha disputado esta temporada. De hecho, el Liverpool solo ha perdido tres encuentros esta campaña. No es imposible, pero sí un milagro.

Pau Torres: "Este Villarreal todavía tiene mucho que decir"

El jugador del Villarreal Pau Torres lamentó la derrota sufrida ante el Liverpool (2-0) en la ida de semifinales de la 'Champions', pero pidió prudencia porque cree que su equipo "todavía tiene mucho que decir" en la vuelta que se celebrará en La Cerámica la próxima semana.

"Al final cualquier error te penaliza enseguida. Sabíamos donde veníamos, estábamos cómodos en el partido en la primera mitad, pero en la segunda parte nos han superado, han entrado bien en ese tramo, no hemos podido aguantar lo que queríamos y el plan de partido no nos ha salido. Era parecido en Múnich. Pero aquí nos vamos con dos goles de desventaja... Aún así 90 minutos son muy largos y todavía queda mucho", dijo en declaraciones a Movistar.

"En la primera parte hemos defendido bien, hemos empezado el partido con juego directo para que no estuvieran a gusto, pero nos faltaba conectar con los de delante a través de los mediocentros. Hablamos en el vestuario, queríamos seguir así pero es un rival muy bueno y te puede superar, está claro. El 1-0 es una acción que se puede dar pero el segundo llegó muy rápido. No hemos tenido tiempo de asentarnos", indicó.

"No queríamos encajar, no ha podido ser, pero seguimos vivos. En la Cerámica somos fuertes, ya lo demostramos contra el Bayern. En casa jugamos diferente e iremos desde el principio a por el partido. Tenemos que seguir confiando en nosotros mismos, lo prepararemos muy bien. Quiero dar las gracias a la afición y decirles que todavía confiamos. Todavía tenemos mucho que decir", finalizó Pau Torres.