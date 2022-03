Maldini: "Tenemos tres equipos españoles en cuartos de final y los tres pueden pelear contra cualquiera"

El Villarreal ha sido el último equipo español en clasificarse para los cuartos de final tras ganar en Turín a la Juventus por un contundente 0-3. De esta manera, el 'Submarino' se une a Real Madrid y a Atlético en la siguiente ronda de la Liga de Campeones.

Tras ese partido, el experto en fútbol internacional de la Cadena COPE, Julio Maldonado 'Maldini', ha querido valorar en Tiempo de Análisis los equipos que están entre los ocho mejores de Europa.

"Bueno pues ya tenemos a los tres equipos españoles en cuartos de la Liga de Campeones. Es un éxito para el fútbol español después del triunfo del Villarreal ante la Juventus en un resultado que tampoco indica lo que ha sido realmente el partido. Ese 0-3 seguramente es excesivo porque al final se abrió la Juve y con la Juve volcada encontró espacio para dos goles más. Pero, del partido, me quedo con el partidazo de Rulli, que estuvo inmenso ante Morata y ante Vlahovic, con los cambios tácticos de Emery, colocando a Yeremi Pino de carrilero para defender, y también con la aparición de Gerard Moreno. El delantero entró en el ltramo final, marcó el penalti, dio el pase a Coquelin antes de sufrir el penalti, y es un jugador que va a llegar fresco al tramo final y puede ser decisivo tanto en Liga como en Champions. El Villarreal vuelve a unos cuartos de final. Primera vez que lo consigue Unai Emery. Gran éxito para un equipo que venía asomando en la élite de fúbtol europeo, no en vano es actual campeón de la Europa League, compitió de tú a tú con el Chelsea en la Supercopa... Bueno, impresionante lo que está haciendo el Villarreal. Y el Chelsea hoy ha ganado 1-2 al Lille en un partido en el que no ha sufrido. Tres españoles, tres ingleses, el Bayern de Múnich y el Benfica en una espectacular Champions League que tenemos y que, desde luego, pronosticar ahora es muy difícil. Me parece el Manchester City un equipo muy difícil, también el Liverpool pero desde luego que los españoles pueden pelear contra cualquiera"



El Villarreal golea en Turín y se mete entre los ocho mejores de Europa



El Villarreal se clasificó este miércoles para los cuartos de final de Liga de Campeones por tercera vez en su historia con un festival de goles (0-3), a cargo de Gerard Moreno, Pau Torres y Danjuma, que sentenciaron un encuentro a domicilio que dominó la Juventus.

El Villareal hace historia. Se mete en unos cuartos de final trece años después de aquel enfrentamiento ante el Arsenal en 2009 y por tercera vez en su historia.

Y gran parte de culpa la tiene su entrenador, Unai Emery, que alcanza esta fase de la máxima competición a nivel de clubes por primera vez, en un partido en el que, curiosamente, estuvieron sometidos. Pero tres goles en menos de diez minutos inclinaron la balanza en favor del Villareal en Turín, que se impone con esta victoria en el resultado global con un abultado 4-1.

?? ¡Gracias NostraPacus!



???? Así se recibe a un periodista que ha colocado a tres equipos españoles en cuartos de Champions



?? Su pronóstico es que los eliminaban a los tres pic.twitter.com/N7wi7xW9S8 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 16, 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Estos son los posibles rivales de los equipos españoles en cuartos

Real Madrid, Atlético y Villarreal se han clasificado para los octavos de final de la Champions League. Los tres equipos han confirmado la buena temporada del fútbol español metiéndose entre los ocho mejores equipos de Europa. Ahora, los tres pueden verse las caras en la próxima ronda, cuyos cruces se definirán en el sorteo que se celebra este viernes a las 12:00 y que podrás seguir en la antena de la Cadena COPE.

Equipos clasificados:

Bayern de Múnich

Liverpool

Manchester City

Real Madrid

Atlético de Madrid

Benfica

Villarreal

Chelsea

Fechas de la competición:

- 5 y 6 de abril: ida de cuartos.

- 12 y 13 de abril: vuelta de cuartos.

- 26 y 27 de abril: ida de semifinales.

- 3 y 4 de mayo: vuelta de semifinales.

- 28 de mayo: final.

El sorteo, el viernes a las 12:00 en COPE

El viernes 18 se definirán los cruces de los cuartos de final y las semifinales de la Liga de Campeones. Será en un sorteo puro, donde los equipos de los mismos países pueden verse las caras sin ningún tipo de condicionante. Dicha ceremonia podrás seguirla en COPE desde las 12:00 del mediodía.