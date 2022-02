Juanma Castaño: "Esto es hacerle ver a Rusia que la vida no puede seguir siendo normal"

Golpe firme al deporte ruso. Las instituciones deportivas mundiales reaccionaron definitivamente este lunes para castigar a Rusia con firmeza y apartar a clubes, selecciones y deportistas de competiciones de primer nivel como el Mundial de Catar 2022.

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habla en 'Tiempo de Análisis' de la reacción del deporte mundial contra Rusia por la ofensiva en Ucrania.

"¿Qué tal? Muy buenas. El deporte ha reaccionado por fin a la invasión de Rusia en Ucrania y lo ha hecho con la expulsión de equipos rusos de diferentes competiciones. Por ejemplo, lo más importante en la Europa League y la exclusión, de momento, de la selección de cara al Mundial de Qatar. Y en otro tipo de competición excluyendo directamente a los equipos rusos, su bandera, su himno… absolutamente todo. Hay gente que interpreta que no se debe mezclar el deporte con la política. Esto no es mezclar deporte y política. Esto es sencillamente hacerle ver a Rusia que la vida no puede seguir siendo normal cuando tu país invade un territorio libre y democrático. Salirse por ahí no tiene ningún tipo de sentido. Sería muy incómodo ver ahora mismo ver un partido con toda la normalidad entre un equipo cualquiera de Europa o del mundo y un equipo ruso. Insisto, como si no pasara nada. Lo que queremos es jugar contra Ucrania como si no pasara nada. Que Ucrania tuviera la cabeza en el deporte y no en defenderse de una invasión. Veremos por donde discurren los acontecimientos, pero el deporte va a ser el último escalón. Lo primero es que haya paz y, desde luego, lo último es saber si Rusia va al Mundial o no. Eso no nos importa, lo que nos importa es que haya paz en Ucrania, que es lo que quieren los ucranianos y el resto de los ciudadanos del mundo".





FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.



Full statement: ??





El COI recomienda vetar a los deportistas rusos y bielorrusos

La Junta Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI) decidió este lunes recomendar a las federaciones deportivas internacionales y los organizadores de eventos deportivos que no inviten ni permitan la participación de deportistas rusos y bielorrusos en competiciones internacionales, según anunció el COI en un comunicado.

"Con el fin de proteger la integridad de las competiciones deportivas mundiales y la seguridad de todos los participantes, el Comité Ejecutivo del COI recomienda que las federaciones deportivas internacionales y los organizadores de eventos deportivos no inviten ni permitan la participación de deportistas rusos y bielorrusos en competiciones internacionales", expresó el organismo.





IOC Executive Board recommends no participation of Russian and Belarusian athletes and officialshttps://t.co/XZyLIi11XR — IOC MEDIA (@iocmedia) February 28, 2022

La UEFA finaliza su acuerdo de patrocinio con Gazprom

La UEFA ha cancelado de manera unilateral su acuerdo de patrocinio con Gazprom, la mayor empresa gasística rusa, como respuesta a la ofensiva rusa en Ucrania. "La UEFA ha decidido hoy poner fin a su asociación con Gazprom en todas las competiciones", informó el organismo rector del fútbol europeo en un comunicado.