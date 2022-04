Juanma Castaño: "Es increíble que hayamos encontrado tan pronto dos pilares para el deporte español"

Carlos Alcaraz, la nueva realidad del circuito profesional, progresa a pasos de gigante. Una genialidad de Pedri dio al Barcelona la victoria ante el Sevilla. Juanma Castaño, director y presentador de El Partidazo de COPE, se pasa por Tiempo de Análisis para hablar de los dos protagonistas del pasado fin de semana en el deporte español.

"¿Qué tal? Muy buenas. Ni en nuestros mejores pronósticos pensábamos que iban a aparecer dos deportistas de la talla de Alcaraz y de Pedri tan pronto. Llegan justo después de la época más brillante de Iniesta, y llegan cuando todavía está vigente el reinado de Rafa Nadal en el tenis. Esa es otra. Nadal no se ha retirado. Nadal existe. Es el tenista que mejor está en este arranque de temporada. Lo que pasa que ha aparecido ya Carlos Alcaraz y Pedri. Son dos figuras distintas a todo lo que habíamos visto, salvo si tomamos como referencia Nadal e Iniesta. Alcaraz nos recuerda al Nadal de niño con 18 años. Y en el caso de Pedri es un jugador absolutamente genial y que mantiene esa humildad fuera del campo que luego sorprende que se convierta en liderazgo. Es increíble que tan pronto hayamos encontrado dos pilares para el deporte español. Alcaraz y Pedri. Da gusto verlos".









Carlos Alcaraz celebra un punto en Miami (EFE)





"Tengo confianza y estoy preparado para ganar un Grand Slam este año"

Carlos Alcaraz, horas después de ganar el Masters 1000 de Miami, pasó por Tiempo de Juego: "Todavía no soy consciente de lo que he hecho. Desde que he terminado el partido no he parado de hacer cosas; en el gimnasio he tenido un momento que he dicho 'ostras, que acabo de ganar el Master 100' pero sigo en la nube".

Alcaraz le contó a Juanma Castaño lo primero en lo que pensó tras lograr el título: "Me ha venido todo de golpe, desde que era pequeño, todo el trabajo que he hecho durante todos estos años; en el camino hay momentos muy muy duros".



Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





"C uando le pegué sabía que era gol"

El centrocampista del Barcelona Pedro González ‘Pedri’ explicó, después de dar el triunfo a su equipo por 1-0 con un golazo de disparo cruzado tras amagar dos veces a la defensa sevillista, que “siempre” que ve “una pierna delante”, recorta.



“Es parecido al de Turquía, una vez he chutado sabía que iba para adentro”, admitió el jugador canario en declaraciones a Movistar+.