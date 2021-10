Juanma Castaño: "Pochettino entrena al equipo más caro de la historia y, a pesar de eso, él no ha cambiado"

Mauricio Pochettino, entrenador del Paris Saint-Germain, ha atendido en su hotel del centro de París al equipo de El Partidazo de COPE para analizar la actualidad de todo el equipo francés, desde la llegada de Messi hasta el posible debut de Sergio Ramos. Tras la entrevista, el director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha valorado en Tiempo de Análisis las palabras del argentino.

"Muy buenas desde París, donde hemos mantenido la entrevista con Mauricio Pochettino que hemos escuchado en la Cadena COPE. Le fuimos a ver a Londres cuando era entrenador del Tottenham y hemos cumplido visita aquí en París con el entrenador del París Saint-Germain. El reto es absolutamente distinto, el reto es mayúsculo. Tiene en su mano al equipo más caro de la historia del fútbol, el equipo más ambicioso y el equipo con más estrellas que jamás un entrenador haya tenido a su disposición. Y a pesar de todo, Pochettino no ha cambiado, le vemos exactamente igual que cuando era técnico del Espanyol y del Tottenham. Accesible, amable y natural son las características principales de Pochettino en su camino en el mundo del fútbol. Asume la presión, asume el reto, pero no quiere trasladar esa presión pero no quiere trasladarla a sus jugadores ni al resto de su cuerpo técnico. Varias cosas de lo que ha dicho Pochettino:

La primera. Para él el Chelsea es el principal favorito para ganar la Champions, es el campeón y por lo tanto es el principal favorito.

La segunda. El Balón de Oro tiene que ser para Leo Messi.

Y la tercera. Si alguien puede seducir a Mbappé para que continúe, ese es el París Saint-Germain. Y yo creo que ahí está el principal peligro de la charla con Pochettino para los seguidores del Real Madrid, saber que cada día que pase con Mbappé en París es un día más en el que tratarán de convencerle, como es lógico, para que continúe.

Esa es la principal amenaza que puede tener el Real Madrid durante este año en el que Mbappé juega su última temporada del vigente contrato con el PSG. A ver qué es lo que ocurre. ¡Ah! Y Ramos todavía no está. Aún le queda".

Luis Suárez actuó de intermediario entre Messi y el Atlético para intentar su fichaje

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, desveló en una entrevista con el diario deportivo argentino 'Olé' que llamó a Luis Suárez para saber si había una mínima posibilidad de que Messi viniese al Atlético de Madrid.



El sueño, la ilusión de poder contar con Messi "duró 3 horas", ya que el Paris Saint-Germain estaba "obsesionado" con su incorporación, aseguró Simeone al diario argentino Olé.

Según informó este martes El Partidazo de COPE, el Atlético de Madrid tenía un plan trazado para fichar a Messi tras su salida del Barcelona. La idea de sondear al astro argentino pasó por la cabeza de Simeone y la primera aproximación fue llamar a Luis Suárez, íntimo amigo del rosarino.

Luis Suárez habló con Miguel Ángel Gil Marín, CEO del club, y le preguntó si tenía la aprobación del club para tantear a Leo Messi. El delantero uruguayo recibió el 'ok' de Gil Marín y, en ese momento, contactó con Messi.

Pochettino: "Mbappé es el presente y el futuro"



Caras nuevas como son el caso de Leo Messi o Sergio Ramos, dos jugadores sobre los que se ha comentado bastante por las asuencias de ambos en diversos partidos, sobre todo con el exjugador del Real Madrid quien no ha debutado todavia con el conjunto parisino.

"Quizá la realidad de Sergio Ramos es otra que la de 2014, o la de Messi y Neymar. Estos futbolistas son grandes campeones pero tienen que acostumbrarse a la realidad. Todos tenemos en la cabeza que han sido los mejores, pero tienen que estar a su nivel. Si recuperan esa etiqueta, por supuesto que podemos lograr cualquier cosa. Pero la lucha parte por encontrar la mejor versión de cada uno. La orquesta tiene que estar afinada", afirmaba el argentino.

En cuanto a la llegada de Messi, Pochettino ha querido destacar que "es una figura mundial. Probablemente el mejor de todos los tiempos.Tener a Leo fue un regalo de la vida. Nadie esperaba su final en Barcelona, ni siquiera él. El presidente, Leonardo y el club en general hizo un gran trabajo para fichar a Messi. Se creó una expectación enorme en París, y en el mundo entero. Me gusta su naturalidad, y su sentimiento de que tiene que devolver el cariño que ha recibido", comentó.

Por último, uno de los temas de máxima actualidad es el presente y futuro de Mbappé, quien terminó quedándose en Francia tras los rumores que aseguraban su deseo de abandonar París para mudarse a la capital de España. Sobre esto último, Pochettino quiso destacar la postunra del equipo con respecto a la salida de uno de los mejores jugadores que tienen en plantilla: "Siempre vi firme al club. La idea era que continuara con nosotros y a Mbappé le vi tranquilo. Es un gran profesional, y ha respetado su situación contractual. Kylian es un chico inteligente, joven pero maduro. Como futbolista es extraordinario. Campeón del mundo. Es el presente y el futuro", concluye.

El Chelsea, ¿favorito para la Champions?

Mauricio Pochettino ha estado este miércoles en El Partidazo de COPE donde, además de repasar toda la actualidad del equipo francés, también ha señalado quién es su favorito para ganar este año la Liga de Campeones. "El Chelsea es el campeón y, por eso, el favorito", ha comentado el argentino.

"Para el París Saint-Germain tiene que ser un sueño ganar la Champions, no una obligación. Hay muchos otros clubes que también tienen la posibilidad. Internamente es nuestro sueño ganarla pero un jugador de fútbol no puede sentir esa obligación, tiene que jugar por deseo", ha dicho.

