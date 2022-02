Joseba Larrañaga: "La Europa League tiene muy buena pinta para los equipos españoles"

Betis y Sevilla consiguieron la victoria frente al Zenit de San Petersburgo y el Dinamo Zagreb en la eliminatoria previa de la competición, mientras que el Barcelona no pasó del empate en el Camp Nou ante el Nápoles y la Real Sociedad igualó en Alemania. El presentador de El Partidazo de COPE, Joseba Larrañaga, ha valorado en Tiempo de Análisis el devenir de los equipos españoles en la Europa League.

"Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? Se nos ha acabado la jornada en la Europa League y lo que nos deja es que es una competición que se amolda perfectamente a las características de los nuestros. La final es en Sevilla y hay muchas posibilidades de que haya como mínimo un representante español. El balance es muy positivo, pero cuidado con los dos equipos de Sevilla. Y una final entre ambos sería extraordinario. El Barça saca un empate y gracias, aunque al final del partido ha empujado bastante. La Real ha hecho un ejercicio de supervivencia para mantenerse vivo en la eliminatoria, pero los partidos de vuelta van a ser complicados. Lo que sí ha dejado claro esta competición es que existe ya una esquizofrenia total con las manos. Hay que aclararlo definitivamente. No es una cuestión de los árbitros españoles. La FIFA tiene que hacer algo; aclarar el concepto con las manos. No sabemos cuando hay que pitar penalti. En definitiva, vamos a erradicarlo porque si no se va a convertir en una cuestión que es imposible. Vamos a ver lo que pasa la semana que viene, pero insisto tiene muy buena pinta esta competición. Ojalá sea así".





