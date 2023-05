Tomás Guasch: "Los hombres del norte, en el fútbol, saben cosas que los demás no"

Tomás Guasch, comentarista de 'Tiempo de Juego' y de 'El Partidazo de COPE', se ha pasado este viernes por el 'Tiempo de Análisis' para analizar la final de la Copa del Rey que enfrentará al Real Madrid y a Osasuna este sábado, a las 22.00 horas. Además, también nos habla sobre una de las noticias de la semana: el informe que Anticorrupción recibió, según 'El Debate', acerca del patrimonio immobiliario de varios árbitros.

"'Los Hombres del Norte', de John Haywood. Un homenaje a Jagoba Arrasate, mañana finalista de Copa, mucha suerte, a Andoni Iraola, a Mendilibar... lo que os vengo diciendo, estos hombres del norte, en el fútbol, saben cosas que los demás no sabemos. Sobre la final de Copa, una breve referencia, somos siete en el mundo que pensamos que va a haber final y gorda, pero el resto de la población cree que el Real Madrid va a ir a cobrar la lotería, una cosa sencillísima. Yo pienso al revés, pienso que es una final tan inédita como abierta, y veremos al final a ver quién tiene razón. Pero vamos, espero un partido apasionante. A ver cómo acaba. Cómo acaba también el último episodio del asunto arbitral. 'El Debate' lleva informando ayer y hoy sobre el patrimonio immobiliario de cuatro árbitros o similares. Existe un informe de 55 páginas, el informe existe, y lo tiene quien lo debe de tener: Anticorrupción, blablabla.

Bueno, pues se estudiará ese informe y veremos si consideran que es susceptible o no de investigación. Tan sencillo como esto. Hay un dato que a mí me ha llamado poderosamente la atención, que una de esas propiedades se pagó al contado. Hubiera sido una de las ilusiones de mi vida, pero no tuve ocasión de cumplirla. El autor de la información es Alejandro Entrambasaguas, padre, entre otras, de la información sobre la empresa offshore de la ministra Calviño en Bélgica, otra empresa offshore, esta de Cuixart, líder del independentismo catalán en Suiza, las propiedades también inmobiliarias de la ex directora general de la Guardia Civil, Gámez y su señor esposo, las ayudas públicas que había recibido una empresa del padre del presidente Sánchez. la corrupción en Ceuta... en fin, que el hombre experiencia en el asunto tiene.

Además, no le gusta el fútbol. Estoy por decirles que a Alejandro Entrambasaguas, Negreira le suena a pueblo gallego. Pero en cuestiones de estas de investigación de cosas presuntas o presumtamente, pues el tío es un hacha. Le felicito efusivamente. Bueno, pues veremos a ver. Que tenga mucha suerte el Madrid, que la tenga Osasuna y la tenga el árbitro. Es lo que hay. Menos mal que rueda la pelotita y por lo menos durante dos horas, si no hay prórroga, estaremos entretenidos con otras cosas. Hombres del Norte, buen libro"

La obligación de un devorador de títulos, especialista en finales, con una larga historia de éxitos como el Real Madrid, que quiere su vigésima Copa del Rey, se mide a la ilusión y el descaro de un equipo sin nada que perder en la segunda final de su historia, el Osasuna, que enfrenta la bisoñez en citas grandes al sueño de conseguir su primer título.



Osasuna, a soñar ante un Real Madrid obligado a ganar

Un camino hasta la gran final de La Cartuja que ha hecho merecedores a los dos candidatos al título con una presencia ganada a pulso ante rivales de entidad. Trasladando las remontadas europeas a la Copa del Rey el Real Madrid para levantar sus duelos ante Villarreal, Atlético de Madrid y Barcelona. Demostrando un carácter competitivo en cada prórroga rumbo a la gloria el Osasuna frente al Betis, Sevilla y Athletic de Bilbao.

El fútbol español se paraliza en su gran día de fiesta. La Cartuja sevillana se quedará pequeña ante la demanda de los aficionados. El regreso nueve años después del Real Madrid a una final copera, dando la importancia que otros años no dio a la competición tras ver cómo LaLiga se torcía antes de lo esperado. La presencia del Osasuna que ha desatado la ilusión en Pamplona. Con su plaza para la próxima Supercopa de España sellada y su pelea por lograr un billete europeo.

Sobre el Real Madrid recae todo el peso del favoritismo. Se juega su temporada en tres días, los que separan la final de Copa del Rey de su primer capítulo ante el Manchester City en las semifinales de la 'Champions'. La exigencia es tan grande que el foco apunta a Carlo Ancelotti.

Los dos títulos conseguidos, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, no son suficientes para que nadie del club asegure su continuidad. Llegar a semifinales de la Liga de Campeones, tampoco. Necesita títulos y una imagen que borre la dejada en una Liga en la que sus jugadores se han dejado llevar, a catorce dolorosos puntos del Barcelona en la casa blanca.

Sánchez Martínez pide "no convertir aciertos en errores"

El murciano José María Sánchez Martínez, que pitará el sábado en Sevilla la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y Osasuna, solicitó este viernes a la opinión pública "no convertir aciertos arbitrales en errores" y aseguró que en el colectivo hay "autocrítica" y que son "los primeros en reconocerlos" cuando los cometen.



El murciano de Lorca, que el próximo octubre cumplirá 40 años, ofreció una conferencia de prensa en el escenario del partido, el estadio de La Cartuja, junto a Santiago Jaime Latre, que es colegiado específico de VAR y el que llevará este cometido en la final de este sábado.

Sánchez Martínez solicitó "compresión" y también "pedagogía" para que el arbitraje vaya por un buen sendero, porque lo que pasa ahora "no es justo para el mundo del fútbol".

???? Sánchez Martínez, sobre la falsa investigación de Anticorrupción: "Fue lamentable, no se pueden pasar límites"



"Empecé en el arbitraje con 17 años en el fútbol base, he pasado por todas las categorías y los que ahora estamos en Primera tenemos la responsabilidad y no podemos tolerar una serie de situaciones. El fútbol, como el arbitraje, es cantera y para que estemos aquí hemos tenido que salir de la cantera. Tenemos un problema y tenemos que dar ejemplo como sociedad", dijo el colegiado sobre los incidentes y agresiones que se suceden con los árbitros en categorías interiores.

También profundizó sobre la polémica de 'las manos' que se ha acrecentado esta temporada, he insistió en la "autocrítica de puertas para adentro" del colectivo y que tienen reuniones "en pos de conseguir el máximo acierto".