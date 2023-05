Carlos Miquel: "Alonso ya tiene terceros, tiene un segundo y ahora quiere el primero"

Carlos Miquel, narrador y especialista de la Fórmula 1 en Tiempo de Juego, analiza en Tiempo de Análisis el Gran Premio de Mónaco celebrado este domingo y que finalizó con la victoria de Verstappen y la segunda posición de Alonso. La carrera estuvo marcada por un final loco por culpa de la lluvia, en el que entraron en juego las estrategias y paradas en boxes de las escuderías.

"Ha terminado el Gran Premio de Mónaco. Ha sido emocionante y llegamos a pensar en la posibilidad de la victoria número 33 de Fernando Alonso en la parada en boxes. Visto en perspectiva fue un error no poner el neumático intermedio antes que Verstappen, que habría sufrido mucho con otra vuelta más con las ruedas de seco, sobre una pista en un estado realmente lamentable en esas vueltas que llovió.

Hubiera sido un éxito. Se podría haber contemplado sabiendo que Lance Stroll estaba rodando con las ruedas intermedias y veían como funcionaban, pero optaron por lo más conservador. Y por eso Fernando Alonso no está enfadado pese a la parada extra, porque sabía que había que parar sí o sí, y conservar el podio. Eso es lo que ha pensado Aston Martin para tomar esa decisión.

Al final ha sido un segundo puesto. Fernando ya tiene terceros, tiene un segundo y ahora quiere el primer puesto. Veremos qué pasa el próximo fin de semana en Barcelona, donde Alonso no quiere meter presión a su escudería y quieren que lleguen para lograr un buen resultado. Pero sin volverse loco por la ansiedad victoria, por la 33.

Triunfo de Max Verstappen y segunda posición de Alonso que está a 12 puntos de 'Checo' Pérez, algo realmente impresionante. Y por eso no descarta acercarse al neerlandés si tiene algún cero en el campeonato y él sigue tan regular.

Carlos Sainz está triste con la estrategia de su equipo. Primero hizo una parada a destiempo y posteriormente coincidió con su compañero, Leclerc, a la hora de cambiar neumáticos por la lluvia. Eso le hizo retrasarse y estar lejos de ese puesto de podio al que aspiró en gran parte del Gran Premio. Pero Carlos volverá con más ganas que nunca en unos días en Barcelona"

El español Fernando Alonso (Aston Martin), que este domingo volvió a brillar al acabar segundo el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, festejó en el legendario circuito de las calles de Montecarlo su podio número 103 en la categoría reina, el quinto en las primeras seis carreras del año: algo que no lograba desde 2012, en su antepenúltimo año en Ferrari.

Another podium! P2 ?? in Monaco!!!!

So happy after a difficult race, specially with the rain at the end!

Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you ????@AstonMartinF1 !!! pic.twitter.com/HQ4AJa26Jw