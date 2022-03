Carlos Miquel: "Hay lucha por el título entre Verstappen y Leclerc, y Sainz está de espectador de lujo"

El piloto belga Max Verstappen (Red Bull) ha logrado este domingo la primera posición en el Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudí, después del abandono en la primera carrera, quedando por delante de Charles Leclerc (segundo) y Carlos Sainz (tercero). Tras este Gran Premio, Carlos Miquel se ha pasado por 'Tiempo de Análisis' para analizar la carrera en el continente asiático.

"¡Qué grande es la Fórmula 1! Y qué bonita puede ser una carrera que se decide hasta la última vuelta, que no hemos sabido quién ganaba el Gran Premio de Arabia Saudí con un duelo de talentos, tremendo, que hemos vivido entre Max Verstappen y Charles Leclerc. Ferrari tiene un cochazo, también Red Bull que hubiera sido segundo. Max Verstappen, si no tiene la avería que tuvo en Baréin y desde luego creo que hay lucha por el título entre ellos y el que está de espectador de lujo y que está sacando buenos resultados en carreras de adaptación es Carlos Sainz. Está segundo en el campeonato, ha perdido solo 12 puntos, podría haber sido mucho peor si gana la carrera su compañero de equipo y desde luego está a podio por carrera. Está muy bien y ya nos hubiera gustado verlo, y ojo, me quedo con su mensaje: ‘Quedan muchas carreras todavía, son 21 carreras más’. Carlos está llegando, cada día va más deprisa y cada día está más cerca de su compañero con algunos momentos en la carrera en los que brillaba por encima de su rival de Ferrari. Remontada regular de Lewis Hamilton que acabó en la décima posición, pero logró un puntito y luego, ‘Checo’ Pérez, yo creo que su equipo le perjudicó claramente en los boxes con una parada que no tenía ningún sentido. Eso le viene muy bien para el podio de Carlos, que luego aguantó el ritmo perfectamente de un Red Bull que corría mucho más en la recta y la carrera ha demostrado que era el camino que había que seguir y que quizás en eso Ferrari se ha equivocado. Ese cuarto de ‘Checho’ Pérez y la mala suerte que ha tenido Fernando Alonso con la avería de su Alpine. Estaba haciendo una carrera muy brava, con mucho genio, con muchas peleas en pista, algunas poco comprensibles como la batalla que tuvo con su compañero siendo más lento, no le dejaba pasar como si Fernando Alonso tuvo condescendencia con él en Baréin y sobre todo perdieron mucho tiempo en ese momento, pero tenía un sexto al alcance de la mano. Está teniendo prestaciones de sus mejores días, pero de momento no está respondiendo la fiabilidad de su Alpine y eso lo tienen que mejorar para estar a la altura de las manos del asturiano".

Verstappen vence a Leclerc en un gran final en Arabia Saudí y Sainz vuelve al podio; Alonso se quedó sin motor

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, ganó el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo, con luz artificial, en el circuito urbano de Yeda, donde el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fue segundo, mantuvo el liderato del certamen.

Verstappen, de 24 años, sumó su vigésima primera victoria en la F1, al gaaró por delante de Leclerc -autor de la vuelta rápida- y del otro Ferrari, el del español Carlos Sainz, que, al acabar tercero, sumó su segundo podio en lo que va de temporada, el octavo desde que corre en F1 y el sexto desde que lo hace para la 'Scuderia'.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) fue cuarto en una carrera en la que el otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine) abandonó, por un problema de motor, a falta de 14 vueltas para meta.

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) fue cuarto en una carrera en la que el otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Alpine) abandonó, por un problema de motor, a falta de 14 vueltas para meta. La tercera carrera del año, el Gran Premio de Australia, se disputará el 10 de abril en el circuito semi-urbano de Albert Park, en Melbourne.

Sainz: "Ha sido muy ajustado con 'Checo'"

El español Carlos Sainz (Ferrari), que acabó tercero este domingo el Gran Premio de Arabia Saudí, el segundo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano de Yeda que fue "muy ajustado con" el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que, después de haber salido desde la 'pole', se tuvo que conformar con la cuarta plaza a orillas del Mar Rojo.

Sainz, de 27 años, segundo en el Mundial -que lidera su compañero monegasco Charles Leclerc- logró este domingo su segundo podio de la temporada, el octavo desde que corre en la Fórmula Uno y el sexto desde que lo hace como piloto de Ferrari, la escudería más laureada de la historia de la categoría reina.





"Ha sido muy ajustado con 'Checo', que hoy tuvo muy mala suerte con el 'safety car' (coche de seguridad), pero las normas son las normas y yo estaba por delante (cuando el mexicano salía del 'pit lane', motivo por el que tuvo que devolverle la tercera plaza al español antes de la resalida)", explicó talentoso piloto madrileño este domingo tras firmar su tercer podio consecutivo, ya que también había sido tercero en la última carrera del año pasado, en Abu Dabi.

"Luego mi carrera consistió en sujetar el tercer puesto", precisó Sainz, que suma 33 puntos en el Mundial, once menos que su compañero monegasco, que comanda el campeonato.

"Ellos volaban y nos presionaban", añadió el español de Ferrari nada más bajarse del coche en el circuito urbano más rápido del mundo, de 6.175 metros -el segundo más largo del Mundial, después de Spa-Francorchamps (Bélgica)-, con largas rectas y 27 curvas, muchas de ellas, rápidas. "Esta vez he tenido más ritmo que en Baréin, este Gran Premio fue algo mejor; a falta de sentirme del todo a gusto con el coche creo que hemos encontrado algunas décimas", manifestó Sainz en el circuito de Yeda tras acabar tercero.