Carlos Miquel: "No ha sido el fin de semana de Ferrari y encima ha tenido maracanazo"

El pilóto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, se proclamó este domingo campeón del Gran Premio de la Emilia Romagna, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, disputado en el circuito de Imola (Italia). La mala noticia la dejan los pilotos españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso que tuvieron que abandonar el circuito: "A Carlos Sainz le arroya Daniel Ricciardo, algo que me hace pensar que hay que juzgar por las consecuencias. Luego está lo de Fernando Alonso, que sy cicge se rompe y pierde el suelo del monoplaza que era absolutamente inconducible", ha explicado Carlos Miquel, el director de COPE GP, que ha narrado la carrera en Tiempo de Juego. Tras ella, ha pasado por el Tiempo de Análisis para dejar sus conclusiones.

"Vaya disgusto con el que se han ido los italianos de casi llenar, han llenado el Circuito de Imola, muy tristes porque no ha sido el fin de semana de Ferrari y encima han tenido maracanazo. Doblete de Red Bull y ha sido así por un error de Charles Leclerc. No tenía que atacar tanto, tenía un tercero que era buenísimo para sus aspiraciones en el Mundial y se salió en una de las chicas del circuito y al final acabó en la sexta posición y además, el día negro de Ferrari también ha tenido la mala suerte de Carlos Sainz, le arroya Daniel Ricciardo, algo que me hace pensar que hay que juzgar por las consecuencias. Es verdad que es un toque, que es un incidente de carrera, pero si tú acabas con la carrera de un rival, quizás debas ser sancionado, bueno pues en la primera vuelta, primera curva, fuera Carlos Sainz. Leclerc solo sexto, doblete de Red Bull, le ha metido un tajo en el Mundial importante la escudería energética y ha sido una desilusión para Ferrari que tiene que tener cuidado con Red Bull que sigue mejorando sus coches. Luego está lo de Fernando Alonso, también mala suerte. Se produce ese toque entre Ricciardo y Carlos Sainz, ese trompo de Carlos Sainz acaba en la grada y Michael Schumacher en medio del lío va a hacer un trompo y lo hace sobre el coche de Fernando Alonso, rotura, pierde el pontón, pierde el suelo del monoplaza, era absolutamente inconducible, cinco posiciones y le dicen que tiene que retirarse. Me quedo con el mensaje de Fernando Alonso: 'Quedan 19 carreras, que es como un Mundial entero y vendrán tiempos mejores'. Esperemos que sea así".

Alonso: "Nos están pasando cosas de película" "Otra vez tuvimos bastante mala suerte por factores que no estaban en nuestras manos, como que Mick nos tocase o nos acariciase, porque tampoco fue ni un golpe fuerte", señaló. 24 abr 2022 - 17:43

Doblete de RedBull en Imola con victoria para Verstappen

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, ganó este domingo el Gran Premio de la Emilia Romagna, el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, disputado en el circuito de Imola (Italia), donde su compañero mexicano Sergio Pérez acabó en segunda posición una carrera en la que abandonaron los dos españoles, Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine).

Verstappen, de 24 años, logró su vigésima segunda victoria en la F1 -la segunda de la temporada, después de la de Arabia Saudí- de forma brillante, firmando un 'Grand Chelem' (saliendo desde la 'pole', marcando la vuelta rápida y liderando la carrera de principio a fin) y encabezando el 'doblete' de Red Bull por delante de 'Checo'; en una carrera que el inglés Lando Norris (McLaren) acabó tercero. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial, que cometió un error grave, cuando rodaba tercero, a falta de nueve de las 63 vueltas que se dieron este domingo a Imola, acabó la carrera en sexta posición.

Abandonos para Sainz y Alonso

El español Carlos Sainz (Ferrari), que afrontaba la carrera como segundo en el Mundial de Fórmula Uno, se retiró este domingo, tras accidentarse -sin mayores consecuencias físicas- al tocarse en la salida con el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), en el Gran Premio de la Emilia Romagna, el cuarto del certamen, que se disputa en el circuito de Imola (Italia).

Sainz, de 27 años y recién renovado hasta 2024 con la 'Scuderia', se tocó con el McLaren de Ricciardo en la fresca y lluviosa Imola -donde se tomó la salida con neumático intermedio- y se salió de pista, quedando su monoplaza 'clavado' en la salida. El accidente provocó la entrada en pista del coche se seguridad.

El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón mundial de Fórmula Uno, también abandonó, apenas siete vueltas después de que lo hiciese su compatriota Carlos Sainz (Ferrari), en el Gran Premio de la Emilia Romagna, el cuarto del campeonato, que se disputa este domingo en el circuito de Imola (Italia).

Alonso, de 40 años, se tocó en la salida con el alemán Mick Schumacher (Haas) y acabó perdiendo, bastante más adelante, un trozo del portón de su monoplaza, por lo que entró en boxes tras la séptima vuelta y no regresó a pista.