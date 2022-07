Ángel García: "A veces Nadal se equivoca, pero justo después pidió disculpas hasta en cuatro ocasiones"

Nuestro compañero Ángel García se encuentra en Wimbledon siguiendo a los tenistas españoles. Este sábado tuvimos las buenas noticias de Nadal y Badosa y este domingo estamos pendientes de Alcaraz.

El enviado especial de la Cadena COPE al torneo británico habla también de las polémicas entre Tsitsipas y Kyrgios.

"Ganó, ganó Rafa Nadal y además haciendo el mejor partido sin duda del torneo, jugando muy bien ante el italiano Sonego. Polémicas aparte, que por cierto no sé si ha quedado muy claro, pero al final el mosqueo de Rafa venía que durante todo el partido Sonego estaba pidiendo que cerrasen la pista, algo que ya les habían avisado antes del partido que solo se iba a hacer al final de un set y luego, una vez que la cierran y que Rafa va acumulando ese enfado, esa molestia, cuando vuelven es cuando alarga los gritos en los puntos y dificulta que Rafa ejecute la volea, la falla, llega el break y es ahí donde Nadal se enfada del todo.

Pidió disculpas, se equivocó Rafa Nadal, no pasa nada por decirlo, a veces Rafa Nadal también se equivoca y luego que hace inmediatamente después, eso también hay que aplaudirlo, es pedir disculpas al juez de silla en la pista, no lo visteis nadie, pero lo viví yo aquí en la pista central, a todo el público en la entrevista que se da en el mundo entero, a Sonego cambiando incluso de vestuario y subiendo al vestuario de los que no son cabezas de serie que es lo que hizo y luego en sala de prensa para el mundo entero, es decir, hasta cuatro disculpas pidió Rafa Nadal, aunque seguro que con una hubiera servido la que le hiciese al propio Sonego.

Para polémica, y en esa no voy a entrar, lo de Kyrgios y Tsitsipas porque insisto, los bufones en la Edad Media y los payasos en el circo, en la pista de tenis, si es posible, caballeros.

Además de la victoria de Rafa Nadal, la victoria de Paula Badosa que también está jugando a las mil maravillas que también soñamos con ella, este lunes Nadal contra Van de Zandschulp y Badosa contra Halep, pero este domingo, turno para Alcaraz ante Sinner, un partidazo de la nueva generación, 19 años Carlitos, 20 años Sinner. Estoy seguro que será un partidazo y todos a animar al murciano que queremos verle en cuartos de final y ¿sabéis a quién se encontraría allí? A Novak Djokovic y estoy seguro que le haría partido".

NADAL: "ME HE EQUIVOCADO"

Rafael Nadal, que se clasificó este sábado a octavos de final de Wimbledon, aseguró que se equivocó al llamar a la red a Lorenzo Sonego en mitad del tercer set que argumentó por las presiones del italiano para que se cerrara el techo y los gritos que le molestaron durante el partido.

El español se quejó en el tramo final del encuentro del comportamiento de Sonego en la pista, cuando alargó un grito mientras él voleaba y por la insistencia para que se cerrara el techo.

"Yo creo que me he equivocado", dijo Nadal en rueda de prensa. "He hablado con él con total tranquilidad. Le he expuesto una situación que estaba ocurriendo. Si volviera atrás no lo haría otra vez. Se lo había dicho al árbitro anteriormente, el árbitro, que es de los mejores, estaba esperando al cambio a decirle algo"

"Estamos entre colegas, que nos vemos cada semana. Hay unos códigos dentro de una pista de tenis que se tienen que respetar. Yo creo que me he equivocado al llamarle a la red y decirle las cosas. Se lo tenía que haber dicho en el cambio de lado o esperar a que se lo dijera el árbitro. Durante el partido han ido ocurriendo cosas", explicó Nadal.

POLÉMICAS ENTRE TSITSIPAS Y KYRGIOS

El tenista australiano Nick Kyrgios calificó al griego Stefanos Tsitsipas de "blando" y defendió su polémica actuación en la pista después de que el número cinco del mundo lo llamara "matón" en su tenso partido en el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada.

Kyrgios se recuperó de un set en contra para lograr una impresionante victoria por 6-7(2), 6-4, 6-3 y 7-6(7) sobre el cuarto favorito, citándose en octavos de final con el estadounidense Brandon Nakashima.

La contienda no estuvo exenta de controversia; Kyrgios desquició a Tsitsipas al pedir que el griego fuese descalificado después de estar a punto de dar un pelotazo a un espectador al final del segundo set. Posteriormente, trató de golpear dos veces con la pelota al australiano, que a su vez calificó al juez de silla como "una desgracia".

Si bien Kyrgios aseguró que su rival, con quien jugó dobles en Wimbledon hace tres años, era "un gran jugador", ninguno de los jugadores estaba de humor para sutilezas en sus respectivas ruedas de prensa.

En ella, Tsitsipas acusó a Kyrgios de "intimidación constante". "Eso es lo que hace, intimida a los rivales. Probablemente él mismo era un matón en la escuela. No me gustan los matones. No me gusta la gente que menosprecia a otras personas", indicó.

"Tiene algunos buenos rasgos en su carácter. Pero también tiene un lado muy malvado que, si se expone, realmente puede causar mucho daño y mal a las personas que lo rodean", añadió.

Kyrgios, que ha logrado cuatro victorias en cinco encuentros contra Tsitsipas, respondió a esas críticas apuntando que el griego no era popular en el circuito y señalando su incapacidad para manejar los partidos. "Él es muy blando, ¿venir aquí y decir que lo intimidé? Eso es simplemente de blandos", dijo Kyrgios.

"No estamos cortados con la misma tijera. Si se ve afectado por eso, cualquiera le sacará del partido. Creo que es blando. No estoy seguro de cómo lo intimidé; fue él el que me golpeó con pelotas, fue él el que golpeó a un espectador, fue él mismo el que se sacó del partido. No hice nada hacia Stefanos que fuera una falta de respeto, no lo creo", continuó.

En este sentido, aseguró que fue el griego el que montó "el circo". "Creo que si hizo ese partido es que tiene problemas serios. Tengo muchos amigos, en realidad soy uno de los jugadores más queridos", apuntó Kyrgios, que está a solo una victoria de igualar su mejor racha en Wimbledon, ya que alcanzó los cuartos de final en 2014 con una victoria sobre Rafa Nadal antes de ser derrotado por el canadiense Milos Raonic.